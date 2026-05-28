"אי אפשר להשאיר אותם ככה": שבוע לרצח המחריד של הרב ישי פור

יותר משבוע חלף מאז הרגע שבו נפלו עליהם השמיים והחושך ירד על הבית הקטן והדל. אלמנתו ובנו יחידו של הרה"ג רבי ישי פור זצ"ל מנסים לאסוף את השברים, אך המשא כבד מנשוא. הם היו משפחה קטנה ומחוברת מאוד, עולם שלם של תורה ופשטות, שברגע אחד נחרב באכזריות. צלע אחת מתוך השלוש נרצחה לעיני הבן היחיד שהיה עד לאירוע המחריד וראה את אביו נופל ארצה כשהוא מתבוסס בדמו על רצפת בית המדרש בו שקד על התורה והעבודה במשך שנים רבות.

השבעה נמשכה שעות ספורות בלבד והסתיימה עם כניסת חג השבועות. האלמנה והיתום, שעדיין המומים ולא מעכלים את האסון, נותרו לבדם מול השבר העצום וחוסר האונים הכלכלי. "המעטים שהספיקו לנחם את היתום והאלמנה בשעות הבודדות שהם ישבו שבעה, יכלו להבחין בפשטות בו הם חיו", מספר אחד ממקורבי המנוח זצ"ל. "עמודונים של ספרים, מלאים בספרים ישנים ומשומשים עד שחיקה, עדות לשקידתו העצומה של המנוח בכל חלקי התורה, זה פחות או יותר הרכוש העיקרי שלהם. בית מאוד פשוט, מאוד צנוע, הם ממש מסתדרים עם תנאים בסיסיים מאוד".

הכאב העצום של הבן היחיד מעצים את הצורך המיידי בתמיכה כלכלית ורגשית. המטרה המרכזית כעת היא לאפשר לנער שחווה טראומה שכזו להתרפא, להחזיר לעצמו מעט מהיציבות הנפשית ולהמשיך להתפתח בלימוד התורה וביראת שמים, בדיוק כפי ששאף וחינך אביו זצ"ל. המקורבים מציינים כי היתום והאלמנה נותרו ללא קורת גג בטוחה וללא שום מקור פרנסה שיבטיח את הישרדותם בתוך הסערה הזו.

לאור המצב הדחוק, עסקני הקהילה פונים בקריאת חירום לכל אחד ואחת לקום ולעשות מעשה של עזרה ממשית. "אי אפשר לעבור הלאה בלי לעצור ולהתבונן במקרה הזה", אומר אחד מידידיו של המנוח זצ"ל בכאב. "האלמנה והיתום נשארו חסרי כל, אין להם כלום בעולם, אחרי שהיה להם כזה ראש משפחה מיוחד, אברך מלא תוכן, ירא ושלם, איש נעים הליכות שהשרה בבית אווירה של שמחה תמידית.

"עכשיו הם לבד, עם התמודדות לא פשוטה, גם נפשית וגם כלכלית. חייבים לעזור להם! כל אחד יתרום 500 שקלים, זה ממש צו השעה, כדי שהתא המשפחתי הזה יוכל להמשיך לשרוד ולתפקד, וכדי שהטרגדיה הזאת לא תגרור חלילה השלכות נוראיות נוספות".

אי אפשר להשאיר אותם ככה.

