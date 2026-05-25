כיכר השבת
האלמנה והיתום עדיין המומים

התגייסות חירום בציבור לעזרת משפחת האברך שנרצח לעיני בנו

גדולי התורה הגיעו לבית משפחת פור כדי לנחם את הבן היחיד של המנוח, ואת האלמנה השבורה והרצוצה | השבעה נמשכה יום אחד בלבד והסתיימה עם כניסת חג השבועות | האלמנה והיתום עדיין המומים ולא מעכלים את האירוע המחריד | "חייבים לעזור להם, אי אפשר להשאיר אותם ככה" (חרדים)

מודעת אבל - הרב ישי פור (צילום: באדיבות המצלם)

התגייסות נרחבת נרשמת בימים אלו בקרב הציבור למען שיקומם של אלמנתו ובנו יחידו של הרה"ג רבי ישי פור זצ"ל, בעקבות הטרגדיה הקשה בה נגדעו חייו של המנוח. השבעה נמשכה שעות ספורות בלבד והסתיימו עם כניסת החג, וכעת מתמודדת המשפחה עם שבר עצום, לצד חוסר אונים כלכלי.

ידידי המשפחה מציינים כי האסון הותיר את האלמנה והיתום הבודד ללא קורת גג בטוחה וללא מקור פרנסה. "המעטים שהספיקו לנחם את היתום והאלמנה בשעות הבודדות שהם ישבו שבעה, יכלו להבחין בפשטות בו הם חיו", מסר אחד ממקורבי המנוח זצ"ל. "עמודונים של ספרים, מלאים בספרים ישנים ומשומשים, עדות לשקידתו העצומה של המנוח בכל חלקי התורה, זה פחות או יותר הרכוש העיקרי שלהם. בית מאוד פשוט, מאוד צנוע, הם ממש מסתדרים עם תנאים בסיסיים מאוד".

החיסרון המורגש והכאב העצום של הבן היחיד, מעצימים את הצורך המיידי בתמיכה כלכלית ורגשית כדי להשיב לו את היציבות. המקורבים מסבירים כי המטרה המרכזית היא לאפשר לנער שראה את אביו נדקר למוות ונופל ארצה כשהוא מתבוסס בדמו, להתרפא, להחזיר לעצמו את היציבות הנפשית ולהמשיך להתפתח בלימוד התורה וביראת שמים, כפי ששאף אביו.

לאור המצב הדחוק, עסקני הקהילה פונים בקריאת חירום לכלל הציבור לקום ולעשות מעשה של עזרה ממשית. הדרישה היא שכל אחד ואחד יתרום סכום של 500 שקלים, על מנת שהאלמנה והיתום יוכלו לעמוד על הרגליים בעז"ה ולהתחיל בדרך של שיקום.

"אי אפשר לעבור הלאה בלי לעצור ולהתבונן במקרה הזה", אומר אחד מידידיו של המנוח זצ"ל. "האלמנה והיתום נשארו חסרי כל, אין להם כלום בעולם, אחרי שהיה להם כזה ראש משפחה מיוחד, אברך מלא תוכן, ירא ושלם, איש נעים הליכות שהשרה בבית אווירה של שמחה תמידית. עכשיו הם בד, עם התמודדות לא פשוטה, גם נפשית וגם כלכלית. חייבים לעזור להם! כל אחד יתרום 500 שקלים, זה ממש צו השעה, כדי שהתא המשפחתי הזה יוכל להמשיך לשרוד ולתפקד, וכדי שהטרגדיה הזאת לא תגרור חלילה השלכות נוראיות נוספות".

לסיוע דחוף לאלמנה ובנה יחידה הקליקו כאן>>>

