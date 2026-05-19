שלושים יום לטרגדיה הכפולה בחוף צאנז: כך מנציחים את זכרם

"המאורע הזה זה לא מאורע של משפחה יחידה, זהו מאורע של הכלל" - צפו | צילום: צילום: באדיבות המצלם

צהרי יום שישי, חוף צאנז בנתניה. רגע אחד של חולשה מול עוצמתו של הים, וחיים שלמים שנמחקו. האחים יששכר דוב (21) ואברהם ישעיהו (17) שפיגל נסחפו למצולות, מותירים אחריהם משפחה שבורה ועולם יהודי שלם שעקב בדריכות אחרי כל פיסת מידע. הבכור, יששכר דוב, נמשה מן המים במצב קשה ונפטר בבית החולים; ורק לאחר ימים של חיפושים קדחתניים ותפילות בכל ריכוזי היהדות, הובא גם אברהם ישעיהו למנוחות.

השבוע, כשאנחנו מציינים שלושים יום לפטירתו של אברהם ישעיהו זצ"ל, מתברר שבתוך השכול הזה, נולד משהו שלא נראה כמותו. זה התחיל כיוזמה של הקרובים ביותר, אך מהר מאוד הפך לצו גיוס יהודי כללי. זהו סיפורו של ציבור שקם מהקרקע ומחליט שהנחמה לא יכולה להישאר ברמת הדיבורים - היא חייבת להפוך לבניין נצחי.

בכינוס חירום מצמרר שנערך עם הקימה מהשבעה, עמד אביהם של השניים, הרב דוב שפיגל, מול קהל אלפים. זה לא היה נאום הספד רגיל. "תתפללו עליי שיהיה לי כוח, שלפחות את הישיבה נוכל להחזיק", ביקש האב שאיבד את שני בניו בתוך שבוע אחד.

הבקשה הזו עוררה הדים. אלו שראו את הרב ואת הרבנית שושנה תחי' משקיעים את נשמתם ב-26 השנים האחרונות בישיבתם - כשהרבנית עצמה נמצאת לא פעם מנקה את היכל הלימוד ב-6 בבוקר כדי להבטיח לבחורים בית נקי - הבינו שהאחריות עברה אלינו. הישיבה, שפועלת בשנתיים האחרונות כגוף עצמאי ללא גב כלכלי, בנפרד מישיבת מיר, ניצבת בפני סכנת קריסה ממשית במקביל לאסון הפרטי.

זה כבר לא סיפור של מוסד מסוים; זו הזכות של כולנו להחזיק את התורה חיה, להקים ישיבה על קברם של הבנים שלא זכו לבית בעולם הזה.

באירוע נרשמו רגעים של דופק גבוה. הבן הצעיר למשפחת שפיגל סיים מסכת לעילוי נשמת אחיו. גדולי ראשי הישיבות, ובראשם הגר"ד כהן והגר"י אייכנשטיין, הגיעו לחזק את המפעל הייחודי שמרן הגר"ג אדלשטיין זצ"ל הורה לשמר בכל מחיר. "מה הקב"ה רוצה מאיתנו?", שאל הגר"י אייכנשטיין, "יש עול תורה שאדם לומד תורה יותר, ויש עול תורה שאדם מחזיק תורה יותר".

העדות של הרב חיים אוטמזגין מזק"א, שליווה את המשפחה בעשרת ימי החיפושים המורטים בין הגלים, חיברה את הקהל למציאות המדממת: החיפושים בים הסתיימו, אבל המלחמה על המשך מפעל החיים של הרב שפיגל - רק התחילה.

מצילים את "הבן השלישי"

הקמפיין, שזכה לשם "זאת נחמתי", הפך למשימה לאומית.

גדולי ישראל, הגר"ד כהן, הגר"י אייכנשטיין, הגה"צ ר' שמעון גלאי והגה"צ ר' דן סגל - התייצבו לימינו של הגר"ש שפיגל והישיבה, ברכו את העשייה ואת התורמים, באופן חריג חלקם אף תרמו בעצמם!

"שהתורמים יתרמו בלב שלם וביד רחבה! יזכו התורמים לנחת בכל אשר הם, מתוך שלווה והשקט לאורך ימים טובים", בירך מרן הגר"ד לנדו שליט"א במעמד מיוחד.

"המאורע הזה זה לא מאורע של משפחה יחידה, זהו מאורע של הכלל", כך קרא הגר"ד כהן להתייצב לצד המשפחה "כאיש אחד בלב אחד".

הציבור לא מתבקש לתת צדקה, אלא לקחת שותפות בהקמת 'ישיבה על קברם' - מוסד שיבטיח שקול התורה של האחים שפיגל לא יידם, אלא יתעצם דרך 150 הבחורים שלומדים שם היום ומחכים לדעת האם יהיה להם בית מחר.

שלושים יום עברו. הים שקט, אבל הלב היהודי רועש. אל תעמדו מנגד כשמפעל חיים של חצי יובל עומד למבחן הכי קשה שלו.

