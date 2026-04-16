הרב שטמר בסיור עם הכוחות על חוף הים ( צילום: באדיבות המצלם )

בעקבות קריסת הצוק בערב שביעי של פסח נסגר חוף קרית צאנז לרחצה, במקביל אירע בסוף השבוע מקרה טרגי בו טבעו בערב שבת האחרון שני אחים צעירים מבחירי ישיבת תפרח בירושלים.

האירועים הקשים הציפו מחדש את מצבו של החוף הנפרד בעיר, המשמש את הציבור הדתי והחרדי. חבר מועצת העיר הרב דב שטמר התריע כי למרות פניות חוזרות ונשנות לאורך השנים, לא בוצעו פעולות מספקות לשדרוג החוף ולהתאמתו להיקף השוהים ולדרישות הבטיחות והנגישות. לדבריו, המציאות הקיימת, לצד האירועים האחרונים, מחייבת טיפול מיידי ויסודי כדי למנוע סכנות נוספות. לדבריו, אחת הבעיות המרכזיות היא היעדר מודעות בקרב הציבור המשתמש בחוף הנפרד. רבים אינם חשופים למידע עדכני באמצעים הדיגיטליים, ומסתמכים בעיקר על פרסומים במדיה מודפסת. בשל כך, קיים חשש כי נופשים, ובפרט בימי בין הזמנים, יגיעו לחוף מבלי לדעת כי הוא סגור וללא שירותי הצלה, דבר המהווה סכנת חיים ממשית. על כן קרא לפרסום דחוף, ברור ומותאם לציבור החרדי, שיבהיר את מצב החוף ואת הסכנות הכרוכות בשהייה בו.

במקביל, הדגיש הרב שטמר את הצורך הדחוף בהסדרת פתרון זמני לעונת הרחצה הקרובה, באמצעות יצירת גישה חלופית בטוחה לחוף, שתאפשר הפעלה תחת תנאים מבוקרים ועם אמצעי בטיחות נדרשים. לדבריו, הימנעות מהסדרה זמנית עלולה להביא לכך שהציבור ימשיך להגיע למקום ללא פיקוח, כפי שאירע לאחרונה, ובכך יגדל הסיכון לפגיעות נוספות חלילה.

עוד העלה את סוגיית האפליה המתמשכת כלפי החוף הנפרד, שלדבריו נפתח מדי שנה באיחור לעומת שאר חופי העיר, לעיתים רק לאחר ימי בין הזמנים, למרות הביקוש הגבוה. בנוסף ציין כי מדובר בחוף היחיד שאינו מונגש כראוי לנכים ולעגלות ילדים, בעוד חופים אחרים בעיר נהנים מתשתיות מתקדמות ומלאות.

הרב שטמר הוסיף כי יש לבחון הקמת שני מתחמי רחצה נפרדים, לגברים ולנשים, שיפעלו במקביל, ולא במתכונת הקיימת של חלוקה לפי ימים ושעות. לדבריו, לאור היקף הציבור המשתמש בחוף והייצוג הציבורי במועצת העיר, מדובר בדרישה סבירה והכרחית. כן חזר על הצורך בבניית שובר גלים, אשר יתרום לבטיחות הרוחצים, בפרט לאור ריבוי הילדים הפוקדים את המקום.

עוד הדגיש כי כל הסדרה עתידית חייבת להיעשות תוך התייעצות עם רבני העיר ונציגי הציבור, כדי להבטיח התאמה מלאה לצורכי הציבור מבחינת צניעות ורגישות. לדבריו, מדובר בצורך בסיסי שיאפשר לציבור ליהנות ממקום רחצה מותאם ובטוח.

לסיכום קרא יו''ר סיעת גל חבר מועצת העיר הרב דב שטמר לנקיטת שורת צעדים מיידיים: פרסום רחב במדיה החרדית, סגירה מוחלטת של הגישה לחוף עד להסדרה, הצבת פקחים למניעת ירידה למקום, איתור פתרון זמני לעונת הרחצה, ובהמשך קידום פתרונות קבע לנגישות, בטיחות והרחבת שטח הרחצה.

הרב שטמר מציין כי הנושא נמצא בטיפול בעדיפות גבוהה, וכי ראש העיר מר אבי סלמה פועל לקידום פתרונות מהירים ויעילים. במסגרת זו הופצה הודעה מסודרת לתושבים באמצעות תיבות הדואר, בצירוף מכתב רבנים הקורא לציבור להישמר ולהקפיד על ההנחיות עד להסדרת המצב במלואו.