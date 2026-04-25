הגרמ"ה הירש בניחום אבלים ( צילום: באדיבות המצלם )

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע לניחום אבלים בביתה של משפחת שפיגל, לנחם את הגאון רבי שלמה שפיגל ובני משפחתו על פטירתם הטראגית של שני בניהם הטהורים שטבעו למוות באסון הנורא בחוף הים בנתניה. "כיכר השבת" עם התיעוד המצמרר של הניחום.

במהלך הביקור המצמרר, שנמשך זמן יחסית ממושך, התעניין ראש הישיבה בכל אחד ואחד מבני המשפחה והביע השתתפות עמוקה בצער הכבד שפקד את המשפחה. למרות גילו המופלג, התעקש הגרמ״ה לעלות שלוש קומות כדי לנחם את האבלים במילי תנחומי, כפי שדווח ב'כיכר השבת'.

"גזירה בתוך גזירה" - הימים המייסרים

במהלך הניחום תיאר האב השכול, הגאון רבי שלמה שפיגל, את הימים הקשים שחלפו מאז האסון. "גזירה בתוך גזירה", כך תיאר את התקופה המייסרת עד שנמצאה גופתו של הבן השני, אברהם ישעיהו ז"ל, שנסחף וטבע בערב שבת קודש.

כזכור, שני הבנים - ישכר דב ואברהם ישעיהו זצ"ל, טבעו באותו יום נורא. בנו האחד חולץ מהמים ללא רוח חיים, ואילו השני נעדר במשך עשרה ימים ארוכים, עד שגופתו אותרה בחוף ארסוף צפונית להרצליה.

הנס שהציל את הבן השלישי

בשיא הכאב, חשף האב את הנס המופלא שאירע לבן השלישי. "הילד נכנס איתם למים", סיפר רבי שלמה, "אך ללא שום סיבה הגיונית, החליט לפתע להסתובב ולחזור לחוף - וכך ניצלו חייו!"

דברים אלו עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים, שראו בכך השגחה פרטית ברורה בתוך הצער הגדול.

"לא מתאימים לציבור שלנו" - הוראת המנהיג

בתיעוד המיוחד שלפנינו, מתגלה פרק נוסף מהאסון - ההתמודדות עם לחץ תקשורתי. לאחר האסון הכבד, פנו קווי נייעס חרדיים ועיתונים שונים אל האב השכול בבקשה לראיין אותו.

בשיא הכאב, סירב האב לעשות צעד ללא דעת תורה, והתקשר במיוחד להגאון רבי משה הלל הירש ששהה באותה עת במסע חיזוק בארצות הברית. ראש הישיבה הורה לו בצורה נחרצת שלא להתראיין.

במהלך הניחום, שאל הגרמ״ה באופן אבהי: "עדיין מתקשרים אליך? עדיין יש אנשים?", לאחר שהורה חד משמעית שקווי הנייעס הללו "לא מתאימים לציבור שלנו!".