מטורף: ניצלה מטביעה בטוחה בזכות סרטון שראתה באינסטגרם

טרגדיה קשה התרחשה בעיר ורינדבן שבהודו, כאשר סירה התהפכה וגבתה את חייהם של 15 בני אדם, אך סיפור הישרדות יוצא דופן של אישה מבוגרת הצליח לבלוט על רקע האסון.

לדברי האישה, דווקא סרטון קצר שצפתה בו באינסטגרם הוא זה שסייע לה להישאר בחיים ברגעי האימה. בעדות שצולמה והפכה לוויראלית, סיפרה כי נזכרה בהנחיות פשוטות שראתה בעבר והצליחה ליישם אותן בזמן אמת, למרות שאינה יודעת לשחות.

"ראיתי פעם סרטון קצר שהסביר מה לעשות במקרה כזה, פעלתי לפי השלבים והצלחתי להישאר על פני המים", אמרה. לדבריה, ההנחיות כללו לעצור את הנשימה, לשמור על הפה סגור, ליישר את הגוף ולהניע את הרגליים באופן רציף.

האישה הוסיפה כי במהלך האירוע נחבט ראשה מספר פעמים בסירה סמוך לגשר צף, אך למרות הפגיעות היא הצליחה לשמור על קור רוח ולא לשאוף מים, דבר שלדבריה היה קריטי להישרדותה.

המקרה עורר דיון ברשת על הערך הבלתי צפוי של תכנים ברשתות החברתיות, שלעתים קרובות נתפסים כבזבוז זמן. במקרה הזה ייתכן שהבדל של דקות ספורות בין צפייה בסרטון לבין יישום בפועל היה ההבדל בין חיים למוות.