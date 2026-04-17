אחדות מרגשת

נתניה: למעלה מ-250 אזרחים הגיעו באמצע הלילה לחפש את בחור הישיבה

עם כניסת מאמצי החיפוש ליום השמיני אחר הבחור ישראל שפיגל שנעדר מאז יום שישי לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, הגיעו מאות אנשים לחוף בלו ביי כדי להצטרף לסריקות הרגליות לאורך קו החוף | עם אור ראשון ממשיכות היחידות המיוחדות של זק"א בפעילות הימית (חדשות)

עם כניסת מאמצי החיפוש ליום השמיני, הפך חוף בלו ביי בנתניה הלילה לזירת התגייסות אזרחית מרגשת ויוצאת דופן. למעלה מ-250 אזרחים מכל רחבי הארץ, ללא כל קריאה רשמית או התארגנות מוקדמת, הגיעו מיוזמתם האישית בשעות הלילה המאוחרות והצטרפו לניסיונות האיתור אחר הנער בן ה-17, בחור הישיבה ישראל שפיגל, שנעדר מאז יום שישי האחרון לאחר שטבע בחוף צאנז בעיר.

המתנדבים, מכל גווני הקשת הישראלית, נטלו חלק בסריקות רגליות לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים, לצד מתנדבי זק"א מרחב שרון - צוות נתניה שפועלים בשטח ברציפות מאז תחילת האירוע.

מאות משתתפים נפרסו לאורך קילומטרים של חוף, כשפנסיהם מאירים את החשכה בחיפוש אחר כל רמז שעשוי להוביל לאיתור הנעדר.

לאורך כל הלילה פעל חפ"ק זק"א במקום, אשר ריכז את הפעילות, חילק את הגזרות ותיאם בין כלל המתנדבים.

במסגרת זו, קיבלו המשתתפים הכוונה ותדרוך בסיסי על אופי הסריקות, תוך הפניה לגזרות החיפוש הרלוונטיות והנחיות בטיחות לעבודה בשטח, לצד פעילות הכוחות המקצועיים.

ההתגייסות ההמונית ריגשה עמוקות את אנשי המקצוע הפועלים בשטח כבר ימים ארוכים. ירמי בלומנטל, אחראי לוגיסטיקה בזק"א נתניה, תיאר בהתרגשות את המחזה הלילי: "לא ביקשנו והם פשוט הגיעו. אנשים עזבו את הבית באמצע הלילה רק כדי לעזור למשפחה שהם לא מכירים. זו תמונה שלא רואים בכל יום, זה עם ישראל במיטבו. אנחנו עושים הכל כדי לאפשר לכוחות להמשיך לעבוד ברצף, עד שנביא תשובה למשפחה".

עם אור ראשון, המאמצים עברו לשלב הבא. היחידות המיוחדות של זק"א ממשיכות בפעילות ימית, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים, במקביל להמשך הסריקות בחוף.

אליעזר ליפשיץ, ראש צוות זק"א נתניה, הדגיש את הנחישות להמשיך במאמצים: "עם כניסתנו ליום השמיני למאמצים, אנחנו לא מרימים ידיים לרגע. יחד עם כלל הכוחות ובסיוע הציבור, נמשיך לפעול בכל דרך עד לאיתור הנער ולהבאת בשורה למשפחה".

תיקון טעות שמו לתפילה אברהם ישעיהו בן שושנה
בתפילה
הלוואי וימצאו אותו כבר אין כמו עם ישראל
רחל
ממש ממש מרגש הלוואי שימצאו אותו כבר!!!! בעז"ה
איזה מרגש זה

