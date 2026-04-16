כיכר השבת
ניצל הזדמנות

שלף את הילדים מרכב מונע ונמלט: מצוד בירושלים לאחר תקרית חריגה

חשוד שהבחין ברכב מונע בירושלים במצב ניצל את ההזדמנות, הוציא ממנו את הילדים ונמלט מהמקום | נכון לעכשיו, המצוד אחריו נמשך (בארץ)

ניידת משטרה, אילוסטרציה (צילום: יוסי אלוני\פלאש90)

אירוע חריג התרחש היום (חמישי) בשכונת פסגת זאב ב, כאשר רכב נגנב בנסיבות מדאיגות.

לפי הפרטים הידועים עד כה, הנהגת עצרה סמוך לבית עסק והשאירה את רכבה כשהוא מונע, בזמן שבתוכו ישבו ילדיה הקטנים.

בשלב זה, חשוד שהבחין במצב ניצל את ההזדמנות, ניגש לרכב, הוציא ממנו את הילדים ונמלט מהמקום כשהוא נוהג ברכב הגנוב.

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים בפעולות חיפוש נרחבות, הכוללות סריקות בשטח ואיסוף ממצאים במטרה לאתר את הרכב ואת החשוד. נכון לעכשיו, המצוד אחריו נמשך ו ממשיכה במאמצים לאתרו בהקדם.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

