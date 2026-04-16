לפני כשלושה שבועות הגיע לבית החולים סורוקה תינוק במצב קשה, ובהמשך בתוך זמן קצר נקבע מותו. רק היום (חמישי) שוחרר התינוק לקבר ישראל.

בני המשפחה, פנו לפני מספר ימים ליהודה מסיקה, סגן ראש צוות זק"א בדימונה, וסיפרו כי הפעוט טרם שוחרר לקבורה. המשפחה הופנתה לטיפול המחלקה המשפטית של זק"א.

הרב שניר אלמליח מהמחלקה המשפטית של זק"א הגיש בקשה בהולה לבית משפט השלום בבאר שבע בדרישה לשחרר את גופת הפעוט לקבורה מידית. המשטרה התנגדה וביקשה לבצע בדיקות נוספות בקשתה התקבלה ללא קיום דיון.

בזק"א עתרו וביקשו לקיים דיון בטענה כי המשטרה הסתירה במכוון את עמדת המכון לרפואה משפטית, ומאחר שהבדיקות הנדרשות כבר בוצעו אין מניעה לשחררר את גופת הפעוט לקבורה. בעקבות זאת, נקבע דיון דחוף.

הבוקר, מיד עם תחילת הדיון, הודיעה המשטרה כי היא חוזרת בה מהתנגדותה ומסכימה לשחרור הגופה כפי בקשת ב"כ זק"א. בית המשפט קיים דיון ובו הורה על שחרור התינוק לקבורה באופן מיידי. כך נמסר מזק"א.

בדבריו הודה השופט עמיחי חביביאן לנציג זק"א על סיועו ועמידתו לצד המשפחה בשעתם הקשה.

הרב שניר אלמליח, קמב"ץ המחלקה המשפטית בזק"א: "אמרתי את הדברים גם במהלך הדיון ואני אומר זאת גם עכשיו – מדובר בעיכוב מיותר ומצער מאוד. לא ייתכן שמשפחה תמתין שבועות ארוכים לקבורת יקירם, כאשר ניתן היה לקדם את ההליך מוקדם הרבה יותר. חבל שרק בעקבות הבקשה לקיום דיון והעמדת הדברים בפני בית המשפט, החליטה המשטרה לחזור בה ולאפשר את השחרור".

מיכאל גוטווין, רכז המחלקה המשפטית בזק"א: "מדובר במקרה רגיש ומורכב מאוד. מהרגע שהפנייה התקבלה פעלנו בנחישות מול כלל הגורמים, כדי להביא לסיום מהיר של ההליך ולאפשר קבורה בכבוד. זו שליחות עבורנו, לעמוד לצד המשפחות ברגעים הקשים ביותר".

בזק"א ביקשו להודות ליהודה מסיקה על העירנות והמעורבות, להרב שניר אלמליח על הובלת ההליך המשפטי, ולהגאון הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, על הסיוע והליווי עד להשלמת ההליך.