בפעילות מבצעית יזומה ורחבת היקף שנערכה אמש (בין שני לשלישי) באזור צפון ים המלח, הצליחו שוטרי תחנת ערד ממרחב רותם, בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל, לסכל ניסיון הברחה מתוחכם של שוהים בלתי חוקיים לתחומי מדינת ישראל.

במהלך המבצע נעצרו עשרה חשודים, בהם תשעה תושבי יהודה ושומרון ונהג המשאית שהוביל אותם, כחלק מהמאמץ המתמשך של המחוז הדרומי במשטרה למיגור תופעת השהייה הבלתי חוקית והסכנות הביטחוניות הנגזרות ממנה.

האירוע החל כאשר כוחות המשטרה הציבו חסימה יזומה בכיכר המלונות שבצפון ים המלח, ציר תנועה מרכזי המשמש לעיתים כנתיב מעבר מהאזור לכיוון פנים הארץ.

במהלך הפעילות, עוררה משאית שהגיעה למחסום את חשדם של השוטרים, ואלו הורו לנהג לעצור בצד הדרך לבדיקה קפדנית. עם פתיחת ארגז המשאית, נחשפה בפני הכוחות שיטת הסלקה מתוחכמת: השוהים הבלתי חוקיים הוחבאו בתוך חללים צפופים שנבנו בין רהיטים רבים שהועמסו על הרכב, וזאת במטרה להסוות את נוכחותם מעיני כוחות הביטחון במהלך הנסיעה לעבר מקומות העבודה המיועדים להם בשטח ישראל.

במשטרת ישראל מדגישים כי המאבק בתופעה אינו מסתכם רק במעצר השב"חים עצמם, אלא מכוון בראש ובראשונה נגד "התשתית הלוגיסטית" – המסיעים, המלינים והמעסיקים. בהתאם למדיניות זו, נעצר במקום גם הנהג החשוד בהסעה וכן המעסיק שעל פי החשד עמד מאחורי ניסיון ההברחה. המשאית ששימשה לביצוע העבירה נתפסה ונגררה לתחנה, וכלל החשודים הועברו להמשך חקירה תחת אזהרה בתחנת ערד, שם יוחלט על המשך הליכי מעצרם בהתאם להתפתחויות בחקירה.

מפקד תחנת ערד, סנ"צ סהר שאול, התייחס לחשיבות המבצע וציין כי שוטרי התחנה פועלים מסביב לשעון, תוך שימוש באמצעים מבצעיים ומודיעיניים מתקדמים, כדי לסכל עבירות אלו. לדבריו, כניסת שוהים בלתי חוקיים ללא פיקוח מהווה פלטפורמה מסוכנת לעבירות פליליות ופח"ע (פעילות חבלנית עוינת), והמשטרה תמשיך לגלות אפס סובלנות כלפי כל גורם שיבחר לסכן את ביטחון הציבור עבור רווח כלכלי. המאמץ המשטרתי במחוז הדרומי יימשך בכל הכלים העומדים לרשות הכוחות, תוך הידוק האכיפה בשטח וביצוע פעילויות יזומות דומות בצירי התנועה המרכזיים.