כיכר השבת
בין הרהיטים

דלת המשאית נפתחת - והחשודים שניסו להתחבא יוצאים בזה אחר זה | צפו

שוטרי מרחב רותם ולוחמי צה"ל חשפו משאית רהיטים שבתוכה הוחבאו תשעה שוהים בלתי חוקיים בדרכם לעבודה בישראל. הנהג והמעסיק נעצרו יחד עם השב"חים, והמשאית נתפסה | במשטרה מבהירים: "נמשיך לפעול בנחישות נגד המסיעים והמעסיקים המהווים פלטפורמה לפעילות פלילית ופח"ע" | צפו (בארץ)

רגעי התפיסה
רגעי התפיסה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
רגעי התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מבצעית יזומה ורחבת היקף שנערכה אמש (בין שני לשלישי) באזור צפון ים המלח, הצליחו שוטרי תחנת ערד ממרחב רותם, בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל, לסכל ניסיון הברחה מתוחכם של שוהים בלתי חוקיים לתחומי מדינת ישראל.

במהלך המבצע נעצרו עשרה חשודים, בהם תשעה תושבי יהודה ושומרון ונהג המשאית שהוביל אותם, כחלק מהמאמץ המתמשך של המחוז הדרומי ב למיגור תופעת השהייה הבלתי חוקית והסכנות הביטחוניות הנגזרות ממנה.

האירוע החל כאשר כוחות המשטרה הציבו חסימה יזומה בכיכר המלונות שבצפון ים המלח, ציר תנועה מרכזי המשמש לעיתים כנתיב מעבר מהאזור לכיוון פנים הארץ.

במהלך הפעילות, עוררה משאית שהגיעה למחסום את חשדם של השוטרים, ואלו הורו לנהג לעצור בצד הדרך לבדיקה קפדנית. עם פתיחת ארגז המשאית, נחשפה בפני הכוחות שיטת הסלקה מתוחכמת: השוהים הבלתי חוקיים הוחבאו בתוך חללים צפופים שנבנו בין רהיטים רבים שהועמסו על הרכב, וזאת במטרה להסוות את נוכחותם מעיני כוחות הביטחון במהלך הנסיעה לעבר מקומות העבודה המיועדים להם בשטח ישראל.

במשטרת ישראל מדגישים כי המאבק בתופעה אינו מסתכם רק במעצר השב"חים עצמם, אלא מכוון בראש ובראשונה נגד "התשתית הלוגיסטית" – המסיעים, המלינים והמעסיקים. בהתאם למדיניות זו, נעצר במקום גם הנהג החשוד בהסעה וכן המעסיק שעל פי החשד עמד מאחורי ניסיון ההברחה. המשאית ששימשה לביצוע העבירה נתפסה ונגררה לתחנה, וכלל החשודים הועברו להמשך חקירה תחת אזהרה בתחנת ערד, שם יוחלט על המשך הליכי מעצרם בהתאם להתפתחויות בחקירה.

מפקד תחנת ערד, סנ"צ סהר שאול, התייחס לחשיבות המבצע וציין כי שוטרי התחנה פועלים מסביב לשעון, תוך שימוש באמצעים מבצעיים ומודיעיניים מתקדמים, כדי לסכל עבירות אלו. לדבריו, כניסת שוהים בלתי חוקיים ללא פיקוח מהווה פלטפורמה מסוכנת לעבירות פליליות ופח"ע (פעילות חבלנית עוינת), והמשטרה תמשיך לגלות אפס סובלנות כלפי כל גורם שיבחר לסכן את ביטחון הציבור עבור רווח כלכלי. המאמץ המשטרתי במחוז הדרומי יימשך בכל הכלים העומדים לרשות הכוחות, תוך הידוק האכיפה בשטח וביצוע פעילויות יזומות דומות בצירי התנועה המרכזיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר