צפו בגודל הנס

פחד בכביש 443: נהג משאית נסע במהירות על הכביש ולפתע... התהפך

מתיעוד שמגיע מכביש 443, נראה נהג משאית נוסע במהירות יחסית גבוהה למשאית בנתיב השמאלי של הכביש ולפתע הוא מתהפך | בחסדי שמיים לא היו נפגעים ברכבים שנסעו על הכביש (חדשות בארץ)

התיעוד המלא | צפו (צילום: מצלמת רכב, רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

ממש לפני זמן קצר (רביעי) משאית התהפכה בכביש 443, הנהג נפצע וכעת יש פקקים בדרך מירושלים.

בתיעוד שהתפרסם ברשתות החברתיות ממצלמת רכב שנסע לפני המשאית, נראה נהג המשאית נוהג במהירות יחסית גבוהה למשאית.

בשלב מסוים הנהג נראה מנסה לבלום את המשאית, ככל הנראה בשל בעיות בצמיגים או בשל פקק שהתקרב, אך הוא מאבד שליטה ומתהפך עם המשאית.

בחסדי שמיים, רכבים שנסעו בסמוך לא נפגעו והנהג נפצע.

בשעות הבוקר המוקדמות (רביעי) משאית התהפכה בכביש 1 סמוך לטלז סטון, מה שגרם לפקקי ענק בדרך מהבירה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

השם ישמור סעו בזהירות.אין מה למהר
דרומי

