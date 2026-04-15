מחזה מדאיג נראה במהלך היום (רביעי) בבית החולים דנה-דואק לילדים שבמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב, כאשר כ-15 פעוטות הובהלו למקום כשהם סובלים מתסמינים חריפים של הקאות ושלשולים. כך דווח ב-Ynet.

על פי החשד הראשוני, מדובר לפי הדיווח בהרעלת מזון קבוצתית שפגעה בילדים השוהים באותה מסגרת חינוכית.

הדיווחים על האירוע החלו להצטבר בשעות הצהריים, כאשר צוותי הגיל הרך בגן הילדים החלו ליצור קשר בהול עם הורי הפעוטות ולבקש מהם להגיע לאסוף את ילדיהם באופן מיידי.

בן משפחה של אחד הילדים סיפר ל-ynet שהגננות דיווחו להורים שהילדים מקיאים כי כנראה הייתה הרעלת מזון. "נראה שיש פה אירוע גדול", אמר.

נכון לשעה זו, מרבית הפעוטות מוגדרים במצב קל, והם מקבלים טיפול תומך על ידי הצוות הרפואי בבית החולים.

במקרים של הרעלת מזון המונית במוסדות חינוך, הנוהל המקובל כולל דיווח למשרד הבריאות לצורך פתיחה בחקירה אפידמיולוגית. במסגרת זו, נבדקים בדרך כלל דגימות המזון שהוגשו לילדים בארוחות הבוקר והצהריים, וכן תנאי התברואה במטבח המוסד או בחברה המספקת את שירותי ההסעדה. המטרה היא לבודד את מקור הזיהום – בין אם מדובר במוצר פגום ובין אם בליקוי בהכנה – כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד. בבית החולים ממשיכים לעקוב אחר מצבם של הפעוטות.