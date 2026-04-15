זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים רחבה אירעה היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים, במנהרה בדרך יצחק שמיר בירושלים. שבעה פצועים פונו לבית החולים, בהם שני צעירים שמצבם מוגדר קשה.

"התאונה התרחשה לקראת השעה 16:30 בצהרים. בתיעודים מהמנהרה נראים מספר כלי רכב חבוטים בעקבות התאונה. גם אוטובוס מעורב בתאונה. מהזירה פונו שבעה פצועים, בהם כאמור שני פצועים קשה - האחד צעיר כבן 25 והשני צעיר כבן 30. יתר הפצועים, חמישה במספר, פונו כשמצבם קל. הפצועים פונו אל בתי החולים שערי צדק, הדסה עין כרם והדסה הר הצופים - לאחר שקיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה. "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד במעורבות מספר כלי רכב פרטיים ואוטובוס בתוך המנהרה", סחפרו פראמדיקית מד"א זוהר קדמי חובש בכיר במד"א מידן בן יואש וחובש מד"א ישי מור. כשהגענו למקום הבחנו בצעיר כבן 30 כשהוא שכוב על הכביש מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה ובצעיר בן 25 במצב קשה עם חבלות באגן ובגפיים. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם במהירות לבתי החולים, בנוסף הענקנו טיפול רפואי ל-5 נפגעים במצב קל ופינינו אותם לבתי החולים".

מתנדבי 'צוות הצלה' יששכר איינהורן, שמריהו ירט ויוני גולדבלט מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים קשה ומספר נפגעים במצבי פציעה שונים לאחר שנפגעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב פרטיים ואוטובוס. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבועים וחבישות לגבר כבן 30 מחוסר הכרה עם חבלת ראש במצב קשה, צעיר כבן 25 עם חבלות באגן ובגפיים במצב קשה ו-5 נפגעים נוספים במצב קל. והם פונו על ידי ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד"א להמשך טיפול בחדרי הטראומה בבתי החולים שערי צדק, הדסה עין כרם והדסה הר הצופים בעיר".

בעקבות התאונה הציר נחסם לתנועה. המשטרה מסרה היום כי כוחות משטרה הוזעקו למנהרת הארזים, בעקבות התאונה במקום. "הציר חסום לתנועה, והנהגים מתבקשים להשתמש בדרכים חלופיות. בוחני תאונות הדרכים של המשטרה הוזנקו למקום לחקירת נסיבות התאונה".