מפחיד: נחיל ענק של אלפי דבורים ליד מרכז מסחרי בעיר הדרומית

נחיל דבורים ענק פשט היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים באופן חריג בעיר נתיבות שבדרום הארץ, כשהוא גורם לבהלה בקרב העוברים והשבים ולשיבושים בשגרת החיים ליד אחד מהמרכזים המסחריים בעיר.

באחד התיעודים, החריגים, מהזירה נראית עננה כבדה של אלפי דבורים נעה במהירות במרחב הציבורי, כשהיא מתרכזת בעיקר באזור מתחם קניות והרחובות הסמוכים לו.

באחד התיעודים נראה נחיל דבורים עצום שהתביית על רכב פרטי שחנה במתחם, וכיסה לחלוטין את אזור חלון הנהג והמראה השמאלית. הדבורים יצרו מעין "שטיח" חי ורוחש על פח הרכב, בעוד מאות דבורים נוספות חגות סביבו באוויר. עוצמת הנחיל הייתה כה גדולה, עד שניתן לראות בתיעוד דבורים רבות שנפלו אל הקרקע מתחת לרכב, כשהן יוצרות ערימות קטנות על האספלט.

בתוך החנויות הסמוכות, המוכרים והלקוחות מצאו עצמם "במצור" זמני. בסרטונים נשמעים בעלי עסקים כשהם מנחים את העובדים לסגור במהירות את דלתות הזכוכית כדי למנוע את חדירת הנחיל פנימה. מבעד לחלונות הראווה נצפו אלפי הדבורים כשהן ממלאות את השמיים מעל מגרש החנייה, נעות כגוף אחד בין עצי הדקל שבמתחם, מה שיצר אווירה של מכת טבע בלב העיר.

בנוסף למתחם המסחרי, התקבלו דיווחים מתושבים על נחילים דומים שהתמקמו בתוך מרפסות בבנייני מגורים בעיר.