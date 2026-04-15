מפחיד: נחיל ענק של אלפי דבורים ליד מרכז מסחרי בעיר הדרומית

אלפי דבורים "השתלטו" לחלוטין על חלון נהג ומראת רכב חונה ליד מרכז מסחרי בנתיבות | תושבים מבוהלים החלו להסתגר בחנויות, בעוד הנחיל הרוחש מילא את השמיים וכיסה את הקרקע | גם במרפסות באזור "התנחלו" דבורים

נחיל דבורים ענק פשט היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים באופן חריג בעיר נתיבות שבדרום הארץ, כשהוא גורם לבהלה בקרב העוברים והשבים ולשיבושים בשגרת החיים ליד אחד מהמרכזים המסחריים בעיר.

באחד התיעודים, החריגים, מהזירה נראית עננה כבדה של אלפי דבורים נעה במהירות במרחב הציבורי, כשהיא מתרכזת בעיקר באזור מתחם קניות והרחובות הסמוכים לו.

באחד התיעודים נראה נחיל דבורים עצום שהתביית על רכב פרטי שחנה במתחם, וכיסה לחלוטין את אזור חלון הנהג והמראה השמאלית. הדבורים יצרו מעין "שטיח" חי ורוחש על פח הרכב, בעוד מאות דבורים נוספות חגות סביבו באוויר. עוצמת הנחיל הייתה כה גדולה, עד שניתן לראות בתיעוד דבורים רבות שנפלו אל הקרקע מתחת לרכב, כשהן יוצרות ערימות קטנות על האספלט.

בתוך החנויות הסמוכות, המוכרים והלקוחות מצאו עצמם "במצור" זמני. בסרטונים נשמעים בעלי עסקים כשהם מנחים את העובדים לסגור במהירות את דלתות הזכוכית כדי למנוע את חדירת הנחיל פנימה. מבעד לחלונות הראווה נצפו אלפי הדבורים כשהן ממלאות את השמיים מעל מגרש החנייה, נעות כגוף אחד בין עצי הדקל שבמתחם, מה שיצר אווירה של מכת טבע בלב העיר.

בנוסף למתחם המסחרי, התקבלו דיווחים מתושבים על נחילים דומים שהתמקמו בתוך מרפסות בבנייני מגורים בעיר.

יצויין כי בעונת האביב מתרחשת לעיתים אצל דבורים תופעת "התנחלות", שבה מלכת דבורים עוזבת הכוורת הישנה כדי להקים מושבה חדשה, ואז מצטרפות אליה דבורים נוספות. בדרך ליעד הקבע, הנחיל נוחת לעיתים בנקודות עצירה זמניות – כמו רכבים, עצים או קירות – כדי להגן על המלכה בזמן שדבורים "סיירות" מחפשות מקום מתאים לכוורת קבועה.

למרות המראה המרתיע, דבורים בשלב זה של "נחיל נודד" נחשבות לרוב לפחות תוקפניות, שכן אין להן כוורת או דבש להגן עליו, והן עסוקות בעיקר ב"שמירה על המלכה". עם זאת, הרשויות ממליצות לציבור שלא להתקרב לנחילים, לא לנסות לפנות אותם באופן עצמאי ובטח שלא להתיז עליהם חומרים שונים, אלא להזמין דבוראי מוסמך שיודע לאסוף את הנחיל בצורה בטוחה ולהעבירו לכוורת מסודרת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

וואטטט
הזויי
קראתי על נחיל דְבוֹרים (לא דַבּוּרים) רצחניים שתקפו בארה"ב בשנים שהם היו איום, ובסוף השתיקו אותם ע"י ריסוס עם חומר הדברה. אולי זה יעזור כאן.
מישהו

