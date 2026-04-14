ביום הזיכרון

תיעוד מחריד: בת לניצולי שואה הותקפה בחדרה, חפציה נשדדו

שוד חמור התרחש בחדרה במהלך יום הזיכרון, כאשר אישה בת לניצולי שואה הותקפה ברחוב בעיר ונשדדה על ידי צעיר רכוב על אופניים | הנער התנפל עליה באלימות, חטף ממנה את מכשיר הטלפון הנייד וחפצים אישיים נוספים, ונמלט מהמקום

תיעוד התקיפה והשוד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אירוע אלימות ושוד התרחש בחדרה במהלך יום הזיכרון, כאשר אישה בת לניצולי שואה הותקפה ברחוב בעיר ונשדדה על ידי צעיר.

האישה הלכה לתומה ברחוב כאשר החשוד, שהיה רכוב על אופניים, התנפל עליה באלימות, חטף ממנה את מכשיר הטלפון הנייד וחפצים אישיים נוספים, ונמלט מהמקום. האישה נותרה מוטלת על הקרקע לאחר התקיפה.

תיעוד מהאירוע הופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה.

עם קבלת הדיווח פתחה המשטרה בחקירה ובסריקות נרחבות באזור. זמן קצר לאחר מכן אותר החשוד ונעצר על ידי שוטרי תחנת חדרה.

החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט לצורך המשך החקירה.

תוכן שאסור לפספס:

שכחת לציין שהיא אשה קשישה שנשדדה לאור יום באמצע הרחוב
אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

