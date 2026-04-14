כיכר השבת
מעצר שהסתבך

כתב אישום מחריד: שוטר משך אישה בכיסוי הראש ותקף אותה באלימות

כתב אישום הוגש נגד שוטר המואשם בתקיפה שגרמה חבלה של ממש ובשיבוש מהלכי משפט | השוטר נאשם כי התנפל על נהגת אוטובוס, הטיח אותה לקרקע ולאחר מכן היכה אותה באגרוף בפלג גופה העליון (בארץ)

שוטרי יס"מ בירושלים, אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: יוסי זמיר\פלאש90)

המחלקה לחקירות הגישה כתב אישום נגד שוטר המואשם בתקיפה שגרמה חבלה של ממש ובשיבוש מהלכי משפט. כך לפי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בירושלים באמצעות עו״ד לידור מלקו.

האירוע התרחש ב־28 בדצמבר 2024 במהלך סיור שגרתי בירושלים, כאשר צוות יס״מ ובו הנאשם הצטרף למרדף של לוחמי מג״ב אחרי שני נערים שנכנסו לאוטובוס בתחנה המרכזית בעיר.

נהגת האוטובוס פתחה את הדלת לשוטרים וללוחמי מג״ב, שעצרו את הנערים והורידו אותם מהאוטובוס.

בהמשך לכך, לפי כתב האישום, הורה השוטר לנהגת לכבות את האוטובוס ולהעביר לידיו את המפתחות, אך היא סירבה. בתגובה, כך נטען, הוא התנפל עליה, הוציא אותה בכוח מהאוטובוס תוך שהוא מושך אותה במעילה ובכיסוי הראש שלה, הטיח אותה לקרקע ולאחר מכן היכה אותה באגרוף בפלג גופה העליון. לאחר מכן עזב את המקום כשהיא שרועה על הקרקע.

בהמשך האירוע השוטר ערך דוח פעולה שבו השמיט פרטים מהותיים על השתלשלות המקרה.

כתוצאה מהאירוע נגרמו לנהגת חבלות באזורים שונים בגופה. לפי כתב האישום, במעשיו הוא תקף את המתלוננת וגרם לה חבלה של ממש, וכן פעל לשבש הליכי חקירה ומשפט באמצעות העלמת פרטים מהותיים מדוח הפעולה.

4
אהה והשוטרים שהורידו כיסוי ראש לחרדיות בבני ברק מה איתם האם אני מריח איפה ואיפה כאן??????????
אייי
3
מתי תתחילו להבין שהשוטרים הם עבריינים בצווארון לבן
יוסף
2
בלי הכללות על השוטרים אבל השוטר או כל אדם שהוריד כיסוי ראש לאשה זה להפשיט אדם מבגדיו ולהשאיר אותו ערום. ועל זה אין כפרה ומחילה . ולהכות אישה זה חמור מאוד . כל מילה מיותרת מידת הדין מתוחה די בכל מה שעובר עלינו מבית ומחוץ . נחפשה דרכינו ונחקורה ונתעורר לתשובה.
אלמוני
1
מושחתים! תפרסמו שם ותמונה! דין אחד לכולם!
טל

