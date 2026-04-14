כתב אישום מחריד: שוטר משך אישה בכיסוי הראש ותקף אותה באלימות

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטר המואשם בתקיפה שגרמה חבלה של ממש ובשיבוש מהלכי משפט. כך לפי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בירושלים באמצעות עו״ד לידור מלקו.

האירוע התרחש ב־28 בדצמבר 2024 במהלך סיור שגרתי בירושלים, כאשר צוות יס״מ ובו הנאשם הצטרף למרדף של לוחמי מג״ב אחרי שני נערים שנכנסו לאוטובוס בתחנה המרכזית בעיר.

נהגת האוטובוס פתחה את הדלת לשוטרים וללוחמי מג״ב, שעצרו את הנערים והורידו אותם מהאוטובוס.

בהמשך לכך, לפי כתב האישום, הורה השוטר לנהגת לכבות את האוטובוס ולהעביר לידיו את המפתחות, אך היא סירבה. בתגובה, כך נטען, הוא התנפל עליה, הוציא אותה בכוח מהאוטובוס תוך שהוא מושך אותה במעילה ובכיסוי הראש שלה, הטיח אותה לקרקע ולאחר מכן היכה אותה באגרוף בפלג גופה העליון. לאחר מכן עזב את המקום כשהיא שרועה על הקרקע.

בהמשך האירוע השוטר ערך דוח פעולה שבו השמיט פרטים מהותיים על השתלשלות המקרה.

כתוצאה מהאירוע נגרמו לנהגת חבלות באזורים שונים בגופה. לפי כתב האישום, במעשיו הוא תקף את המתלוננת וגרם לה חבלה של ממש, וכן פעל לשבש הליכי חקירה ומשפט באמצעות העלמת פרטים מהותיים מדוח הפעולה.