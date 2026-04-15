מספר תלונות הוגשו: חשד לקורבנות נוספים של המוהל מבני ברק

משטרת ישראל פנתה היום (רביעי) לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד משה דרעי, תושב בני ברק, בעקבות תלונות נוספות שהוגשו. הפנייה מגיעה לאחר חקירה שנפתחה נגד המוהל בחשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, החקירה נפתחה לאחר שהתקבלה תלונה על מות תינוק בחשד לסיבוך בהליך ברית המילה. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר הברית, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך.

המוהל, בן 66, ששמו הותר לפרסום הבוקר, נעצר לחקירה ובתום חקירתו הובא לדיון בבית משפט המחוזי. השופט הורה על שחרורו למעצר בית בתנאים מגבילים.

המשטרה הגישה ערר על החלטת השחרור, אך בית המשפט המחוזי השאיר את ההחלטה על כנה והותיר את המוהל במעצר בית. מחר צפוי להתקיים דיון נוסף בבית המשפט בעניינו.

סנגור: "מרשי פעל בהתאם לסטנדרט המקצועי"

סנגורו של המוהל, עו"ד יאיר בן שטרית, הגיב לעצירה ומסר כי "מה שהחל בקול תרועה רמה, מסתיים בקול ענות חלושה. מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך".

עו"ד בן שטרית הוסיף כי "גם ערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי על החלטת השחרור נדחה, ומרשי שוחרר, דבר המדבר בעד עצמו. יודגש כי פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות".

הסנגור הביע ביטחון כי "עם השלמת הבדיקות, תיק החקירה ייסגר ולא יוותר ממנו דבר".