מספר תלונות הוגשו: חשד לקורבנות נוספים של המוהל מבני ברק

המשטרה פונה לציבור לאתר קורבנות נוספים שנפגעו מהמוהל החשוד משה דרעי | החשד: רשלנות בביצוע בריתות מילה שהובילה לסיבוכים רפואיים | פרטי הפנייה (חרדים)

ברית | ארכיון (צילום ארכיון: פלאש 90)

פנתה היום (רביעי) לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד משה דרעי, תושב בני ברק, בעקבות תלונות נוספות שהוגשו. הפנייה מגיעה לאחר חקירה שנפתחה נגד המוהל בחשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, החקירה נפתחה לאחר שהתקבלה תלונה על מות תינוק בחשד לסיבוך בהליך ברית המילה. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר הברית, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך.

המוהל, בן 66, ששמו הותר לפרסום הבוקר, נעצר לחקירה ובתום חקירתו הובא לדיון בבית משפט המחוזי. השופט הורה על שחרורו ל בית בתנאים מגבילים.

המשטרה הגישה ערר על החלטת השחרור, אך בית המשפט המחוזי השאיר את ההחלטה על כנה והותיר את המוהל במעצר בית. מחר צפוי להתקיים דיון נוסף בבית המשפט בעניינו.

סנגור: "מרשי פעל בהתאם לסטנדרט המקצועי"

סנגורו של המוהל, עו"ד יאיר בן שטרית, הגיב לעצירה ומסר כי "מה שהחל בקול תרועה רמה, מסתיים בקול ענות חלושה. מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך".

עו"ד בן שטרית הוסיף כי "גם ערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי על החלטת השחרור נדחה, ומרשי שוחרר, דבר המדבר בעד עצמו. יודגש כי פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות".

הסנגור הביע ביטחון כי "עם השלמת הבדיקות, תיק החקירה ייסגר ולא יוותר ממנו דבר".

אני משום מה זוכר שכבר בעבר היה איזה שהיא פרשה ששמו נקשר אליה לא כ'כ זוכר מה הייתה לפני לפחות 5 שניםסערה שלימה הייתה אז
אלי
היתה פרשה לפני שנתיים ובית המשפט דחה את הטענות והתיר לו להמשיך למול . אני מציע לא לשפוט מהר את הרב
יוסי
1
ידועה אמרתו החריפה של הגרי''ש אליישיב זצ''ל; עדיף לקחת לברית 'מוהל' מלקחת צדיק וירא שמיים...
מוישי
הוא גם מוהל וגם ירא שמיים . אבל בכל זאת ציטטת משפט יפה
יענקי

