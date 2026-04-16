היום (חמישי) הוא היום השביעי ברציפות להמשך מאמצי החיפושים הנרחבים אחר הנער אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17, הנעדר מאז יום שישי האחרון בחוף צאנז בנתניה.

בזירה פועלים כוחות גדולים של משטרת ישראל, מתנדבי זק"א, יחידת להבה ויחידות נוספות, במאמץ משולב שלא נפסק מזה שבוע ימים.

לאורך שעות הלילה ביצעו מתנדבי זק"א מרחב שרון סריקות רגליות אינטנסיביות לאורך קו החוף, בדגש על קו המים. צוותים נוספים מרחבים שונים הגיעו לתגבר את הכוח המקומי, כאשר המאמצים מתמקדים באזור סלעי ספציפי בתוככי הים שם קיימת הסתברות גבוהה להימצאות הנעדר על פי ניתוח מקצועי של השטח.

עם זריחת השמש שבו היחידות המיוחדות של זק"א לפעילות מלאה. יחידת הצוללים, יחידת הרחפנים וצוותים עם אופנועי ים פועלים בסריקות נרחבות בעומק הים ומהאוויר, תוך התאמה שוטפת של גזרת החיפוש בהתאם לניתוח הזרמים ותנאי השטח המשתנים.

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, שנמצא בזירה ברציפות מאז תחילת האירוע לפני שבעה ימים, מסר: "אנחנו נמצאים כאן כבר שבעה ימים ברציפות, לא עוזבים את הזירה ולא מתייאשים לרגע. גם בתנאים מורכבים ובים לא פשוט, אנחנו ממשיכים להפוך כל אבן, מהחוף ועד לעומק הים, עד שנצליח להביא את הבשורה למשפחה".

"זו השליחות שלנו, ולא נעצור עד שנשלים אותה", הוסיף אוטמזגין, תוך שהוא מדגיש את המחויבות המלאה של כלל הכוחות למשימה. הפעילות מתבצעת בתיאום מלא עם משטרת ישראל, השיטור הימי ויחידת להבה - יחידת העילית של כבאות והצלה, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים העומדים לרשות הכוחות.

כזכור, המשפחה השבורה מתמודדת עם אובדן כפול שקשה לתאר. אתמול (רביעי) התקיימה הלוויתו של אחיו, הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, שהחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שנלחם על חייו במשך חמישה ימים במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי לניאדו.