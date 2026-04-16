כמו בסרט: כך נראית פשיטה משטרתית על חוות סמים | צפו

לאחר תקופה ממושכת של חקירה סמויה, המשטרה הגישה הבוקר (חמישי) הצהרות תובע בפרשה רחבת היקף של סחר בסמים, שבמרכזה רשת שפעלה על פי החשד ברחבי הארץ.

החקירה החלה בעקבות תפיסה של כ־200 קילוגרם של חומר החשוד כקנאביס, שהובילה את חוקרי תחנת שלם בירושלים לפתוח במעקב סמוי. לאורך החקירה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וביכולות מודיעיניות במטרה להתחקות אחר שרשרת האספקה, שיטות ההפצה והגורמים המעורבים.

ככל שהצטברו ראיות, התבררה תמונה רחבה יותר של פעילות מאורגנת, שבמסגרתה הוברחו והופצו מאות קילוגרמים של סמים. בשלב הפשיטות עברו הכוחות לפעולה גלויה, ובשיתוף יחידות נוספות נעצרו שבעה חשודים שנחשדים בתפקידי מפתח ברשת.

במהלך החקירה עלה גם חשד כי אחד המעורבים ניצל חוות גידול חוקית של קנאביס רפואי באזור הבקעה, לכאורה כדי להוציא ממנה סמים ולהפיץ אותם בכמויות גדולות. במקביל נאספו תיעודים וחומרים נוספים שמצביעים על פעילות סחר ענפה, ובסך הכול נתפסו כ־500 קילוגרם של סמים במוקדים שונים.

החוקרים בודקים גם חשדות לעבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים, על רקע היקף הפעילות והכספים שעברו בין המעורבים.

מעצרם של החשודים הוארך כמה פעמים במהלך החקירה. כעת, עם הגשת הצהרות התובע נגד ארבעה מהם, מתגבשת התמונה המשפטית לקראת הגשת כתבי האישום. שלושה חשודים נוספים שוחררו בתנאים מגבילים.