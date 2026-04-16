כיכר השבת
תפיסה משמעותית

כמו בסרט: כך נראית פשיטה משטרתית על חוות סמים | צפו

המשטרה הגישה הצהרות תובע בפרשה רחבת היקף של סחר בסמים, שבמרכזה רשת שפעלה על פי החשד ברחבי הארץ | החוקרים בודקים גם חשדות לעבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים

הפשיטה המשטרתית על חוות הסמים (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר תקופה ממושכת של חקירה סמויה, הגישה הבוקר (חמישי) הצהרות תובע בפרשה רחבת היקף של סחר בסמים, שבמרכזה רשת שפעלה על פי החשד ברחבי הארץ.

החקירה החלה בעקבות תפיסה של כ־200 קילוגרם של חומר החשוד כקנאביס, שהובילה את חוקרי תחנת שלם בירושלים לפתוח במעקב סמוי. לאורך החקירה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וביכולות מודיעיניות במטרה להתחקות אחר שרשרת האספקה, שיטות ההפצה והגורמים המעורבים.

ככל שהצטברו ראיות, התבררה תמונה רחבה יותר של פעילות מאורגנת, שבמסגרתה הוברחו והופצו מאות קילוגרמים של סמים. בשלב הפשיטות עברו הכוחות לפעולה גלויה, ובשיתוף יחידות נוספות נעצרו שבעה חשודים שנחשדים בתפקידי מפתח ברשת.

במהלך החקירה עלה גם חשד כי אחד המעורבים ניצל חוות גידול חוקית של קנאביס רפואי באזור הבקעה, לכאורה כדי להוציא ממנה סמים ולהפיץ אותם בכמויות גדולות. במקביל נאספו תיעודים וחומרים נוספים שמצביעים על פעילות סחר ענפה, ובסך הכול נתפסו כ־500 קילוגרם של סמים במוקדים שונים.

החוקרים בודקים גם חשדות לעבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים, על רקע היקף הפעילות והכספים שעברו בין המעורבים.

מעצרם של החשודים הוארך כמה פעמים במהלך החקירה. כעת, עם הגשת הצהרות התובע נגד ארבעה מהם, מתגבשת התמונה המשפטית לקראת הגשת כתבי האישום. שלושה חשודים נוספים שוחררו בתנאים מגבילים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

מענין כמה זמן הוא ישב בכלא
ישי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר