סכסוך קטלני בשרון: עצור בחשד לרצח אישה שנמצאה ברכב בוער

מארלין אל-טורי

אמש (רביעי) התקבל דיווח במשטרה על רכב העולה באש בכפר קאסם. כוחות ממרחב שרון הוזעקו למקום תוך דקות, סגרו את הזירה ואיתרו בתוך הרכב גופת אישה ללא רוח חיים. המנוחה זוהתה כמארלין אל-טורי, תושבת כפר קאסם בת 30.

בתום הערכת מצב ראשונית ולאחר בחינת הממצאים בזירה, עלה חשד כבד כי הרקע לאירוע הינו סכסוך אלים בתוך המשפחה. על פי הערכת החוקרים, מדובר באירוע פלילי חמור הנוגע לסכסוך דמים מתמשך. במקביל לפעילות בזירה, ניהלו כוחות גדולים של המשטרה מצוד נרחב לאיתור החשוד במעורבות ברצח. המצוד כלל סריקות באזור כפר קאסם והסביבה, בשיתוף יחידות מיוחדות ומשאבים מבצעיים נרחבים. לפנות בוקר הצליחו כוחות המשטרה לאתר ולעצור את החשוד בפזורה הבדואית בדרום הארץ. מדובר בבן זוגה לשעבר של המנוחה, גבר בשנות ה-40 לחייו. על פי החשד, הוא מעורב באופן ישיר ברצח האכזרי.

החשוד הועבר לחקירה ביחידה לחקירות פלילים (יל"פ) במרחב שרון, שם הוא נחקר על ידי בלשי היחידה המרכזית. בהתאם לממצאי החקירה, צפוי החשוד להיות מובא לדיון בבית המשפט, במסגרתו תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

יצוין כי אירוע זה מצטרף לשורה ארוכה של מקרי אלימות חמורים בחברה הערבית בחודשים האחרונים. המשטרה ממשיכה בפעילות נרחבת למיגור האלימות ולאכיפת החוק באזורים אלו.