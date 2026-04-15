רצח מחריד: גופת אישה אותרה ברכב שעלה באש | תיעוד מהזירה

מארלין אל-טורי, תושבת כפר קאסם בת 30 אותרה ברכב שעלה באש בכפר כשהיא ללא רוח חיים.

כוחות משטרה שהגיעו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע וביצעו סריקות באזור, לצד פעילות לאיתור חשודים במעשה.

על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע הוא פלילי ונוגע לסכסוך דמים מתמשך. במד״א מסרו כי התקבל דיווח על רכב העולה באש, וכי חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום איתרו את האישה ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

המשטרה ממשיכה בחקירה ובאיסוף ממצאים מהזירה, בניסיון להתחקות אחר נסיבות האירוע ומעורבים אפשריים.