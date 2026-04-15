כיכר השבת
באזור השרון

רצח מחריד: גופת אישה אותרה ברכב שעלה באש | תיעוד מהזירה

תושבת כפר קאסם אותרה ברכב שעלה באש כשהיא ללא רוח חיים | על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע הוא פלילי ונוגע לסכסוך דמים מתמשך (בארץ)

תיעוד מהזירה
תיעוד מהזירה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
תיעוד מהזירה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מארלין אל-טורי, תושבת כפר קאסם בת 30 אותרה ברכב שעלה באש בכפר כשהיא ללא רוח חיים.

כוחות שהגיעו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע וביצעו סריקות באזור, לצד פעילות לאיתור חשודים במעשה.

על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע הוא פלילי ונוגע לסכסוך דמים מתמשך. במד״א מסרו כי התקבל דיווח על רכב העולה באש, וכי חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום איתרו את האישה ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

המשטרה ממשיכה בחקירה ובאיסוף ממצאים מהזירה, בניסיון להתחקות אחר נסיבות האירוע ומעורבים אפשריים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

