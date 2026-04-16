מאחורי הרפת: השלל הכבד שמצאו השוטרים הותיר אותם בהלם

שוטרים שנשלחו לבצע חיפוש ברפת הופתעו לגלות מצבור של כלי נשק, כולל מספר רובי ציד עם משתיקי קול | כך נראה השלל שנמצא בחיפוש ברפת התמימה (חדשות, משטרה) 

מדווחת על אירוע חריג במסגרתו נחשף מצבור גדול של כלי נשק בחיפוש שביצעו השוטרים מאחורי רפת תמימה למראה.

לפי הודעת המשטרה, "בפעילות מבצעית ממוקדת של שוטרי תחנת זכרון יעקב בשיתוף לוחמי מג"ב חוף, נערך חיפוש ברפת בזכרון יעקב, במהלכו נחשפו ממצאים חמורים המעידים על פעילות בלתי חוקית במקום", תואר בהודעה.

במהלך החיפוש איתרו השוטרים רובי ציד וכן מצבור אמצעי לחימה, אשר הוחזקו בניגוד לחוק. בנוסף, אותר במקום שוהה בלתי חוקי שעל פי החשד הועסק בניגוד לדין.

"השב"ח נעצר לחקירה ובסיומה נכלא והוגש נגדו כתב אישום באמצעות יחידת תביעות מחוז חוף. הממצאים נתפסו והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי", הודיעה המשטרה.

