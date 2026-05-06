טרגדיה בל"ג בעומר: הרב יוסף חיים מלכא נפטר לאחר מחלה קשה

הלם ויגון בירושלים עם היוודע הבשורה המרה על פטירתו של הרב יוסף חיים מלכא זצ"ל. רק בן שלושים ושש היה בפטירתו, והותיר אחריו אלמנה צעירה וחמישה יתומים כשהגדול בן שתים עשרה בלבד, והקטנה בת ארבע.

ערב היום הקדוש ל"ג בעומר, ניצחו האראלים את המצוקים ונשמתו של הרב יוסף חיים מלכא זצ"ל עלתה בסערה השמימה, ובליל ל"ג בעומר נקבר בהר המנוחות, שם הובא למנוחת עולמים.

ההסתלקות הכואבת הכתה בהלם את תושבי האזור ומכריו הרבים, אך הקושי הגדול מכל נחשף בתוך הבית פנימה ברחוב מירסקי בירושלים.

הזעקה קורעת הלב של היתום פלחה את חלל הבית. הילד שעמד ודמעות רותחות זולגות על לחייו פשוט סירב להתנחם. "אני לא רוצה שעכשיו אנשים ירחמו עלינו", הוא זעק בבכי נורא, "למה הם לא התפללו חזק לפני שזה קרה שאבא יהיה בריא?".

הקירות בבית רעדו, אבל אבא, שהיה רק בן שלושים ושש, כבר איננו.

לסיוע דחוף לחמישה יתומים קטנים הקליקו כאן>>>

כל עולמו של הרב יוסף חיים זצ"ל סבב סביב חמישים מטרים בלבד. זה היה המרחק המדויק בין הדירה השכורה בה התגורר לבין הכולל מעבר לכביש.

ארבע עשרה שנים חלפו מאז חתונתו, ויום אחר יום הוא הקפיד על סדרי הלימוד. שם הוא למד, שם סיים את מסלול הרבנות והתחיל ללמוד דיינות, ושם הפך לדמות מופת. הספרייה בביתו הייתה עמוסה בספרי מוסר, והוא חי אותם בכל רגע ורגע. חבריו לכולל זוכרים בגעגוע כיצד היו מצטופפים סביבו מדי יום בסוף הסדר כדי לשמוע ממנו ועד.

הוא האיר פנים לכל אדם, ידע לקרב רחוקים וקרובים ונזהר תמיד שלא לפגוע באיש. אברך שגדר את עצמו בגדרי קדושה ותורה ועלה ונתגדל לדוגמא לכל מכיריו.

ואז הגיעה המחלה. במשך שנה וחצי הוא עבר ייסורי שאול. אך הרב יוסף חיים נזדכך בייסורים הקשים וקיבל אותם בדומיה ובאמונה טהורה בבורא עולם. הוא ניסה ככל יכולתו להמשיך ולנצל את הזמן ללימוד התורה, והתאמץ להסתיר את מכאוביו העצומים מאחרים, ובפרט מהוריו כדי שלא לצערם.

לסיוע דחוף לחמישה יתומים קטנים הקליקו כאן>>>

בעצת גדולי ישראל הוסתר דבר מחלתו מהציבור. במהלך התקופה עבר כמה וכמה טיפולים בניסיון להציל את חייו, וכל אחד מהם עלה 28 אלף שקלים טבין ותקילין - כספים שנלקחו בהלוואה מכל מקור הלוואה אפשרי.

רק בשבועיים האחרונים, כשהחלה התדרדרות חמורה, התפרסם הדבר בכל רחבי הארץ. רבים כל כך קרעו שערי שמים לרפואת הרב יוסף חיים בן חנה, אך הגזירה המרה נגזרה ונשמתו של איש מסירות הנפש עלתה ליוצרה נקייה וזכה.

הוא הותיר אחריו אלמנה שבורה ורצוצה, וחמישה ילדים קטנים שהגדולה שבהם כאמור בן שלוש עשרה בלבד, והקטנה בת 4. אלו ילדים מוכשרים ומיוחדים כל כך שעברו שנה וחצי קשים מנשוא בלי להחסיר ואפילו לאחר יום אחד לתלמוד התורה. עכשיו הם נשארו לבד בעולם. אין להם אפילו דירה משלהם. המשפחות משני הצדדים הן משפחות של בני תורה שאין בידם פרוטה לפורטה כדי לעזור במשא הכבד. עול קיומי וכלכלי כבד מנשוא נופל כעת על כתפיה של האלמנה הצעירה.

אי אפשר לעמוד מנגד מול זעקת היתום שמפלחת את הלב. אי אפשר להשאיר את הגב' מלכא להתמודד לבד עם חובות וגידול חמישה יתומים רכים. בעקבות הטרגדיה הקשה, ארגון קופת העיר מיהר לפתוח קרן מיוחדת עבור משפחת מלכא. הציבור כולו נקרא לפתוח את הלב, להשתתף בכאב הנורא ולתרום בעין יפה כדי להבטיח שליתומים הללו יהיה פת לחם וקורת גג מובטחת. פותחים עכשיו את הלב, ולא מזניחים את האלמנה והיתומים שנותרו חסרי כל.

לסיוע דחוף לחמישה יתומים קטנים הקליקו כאן>>>