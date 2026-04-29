"אני אתן בלי נדר סך 300 שקל": המכתב ההיסטורי של הגר"ד לנדו - צפו

מאחורי הקלעים של עולם החסד פועלים לעיתים אנשים שזהותם נותרת חסויה, אך פועלם מציל משפחות שלמות מקריסה. כעת מתברר כי אחד מאותם עמודי תווך נקלע בעצמו למצוקה נוראה. הגר"ד לנדא מתאר במכתבו את גודל פעליו של האיש. "התוודעתי לאחרונה למקרה מיוחד, של תלמיד חכם מורם מעם, אשר במסירות לב ובהתמסרות עצומה מסייע לכלל ולפרט בעצה ובתושיה, ואף בדברים רבים הנוגעים לפיקוח נפש ממש, ומאות ואלפים נעזרים על ידו תמידין כסדרן" חושף מרן בפני הציבור.

אותו תלמיד חכם עצום אשר נושא על כתפיו משאות של אחרים, קרס לאחרונה תחת משא כבד של חובות שהצטברו וסוגרים עליו. קריסה זו מאיימת לשתק את פעילותו הענפה ולפגוע באופן ישיר באותם מאות ואלפים שנעזרים בו. מנהיג הדור קובע באופן נחרץ כי מדובר בחובה ציבורית של כולנו להכיר לו טובה. "ויהודי נכבד זה, אדם ביקר מאד נעלה, נשתרגו עליו חובות רבים והדבר מעיק עליו מאד, והציבור כולו, ואני בכללם, מחוייבים להתאמץ בהכרת הטוב במקרה זה, ואף גם זאת, מוטל עלינו להסיר מעליו את קשייו אלו, בכדי שיהא פנוי ליבו למען הכלל והפרט".

כדי להוציא את מהלך ההצלה אל הפועל,ביקש מרן מראשי קופת העיר להקים קרן חירום מיוחדת. על כך מעיד מרן במכתבו. "והרבנים הגאונים גבאי קופת העיר שליט"א, יחד עם עוד עסקנים נאמנים שליט"א התוו הסדר מיוחד עם בני משפחתו ונדיבי עם, להסיר עול חובותיו מעליו".

השלב הבא במכתב מעורר השתאות רבה בקרב הקוראים. מרן שליט"א מבקש מהציבור להצטרף אליו למאמץ ונוקב בסכום המדויק שהוא מפריש לטובת העניין. "אני אתן בלי נדר סך 300 שקל בעבור דבר זה, והנני פונה לכל אחד ואחד שירים את תרומתו בעד צדקה נעלה זו, ובכך יזכה לשייכות בגודל צדקותיו הנעלות עם הכלל והפרט של תלמיד חכם מך זה".

לקראת סיום קריאתו מעניק מרן ברכה נדירה ועצומה שנוגעת בלב כל אחד מאיתנו. הבטחה מפורשת שמי שיתרום ויעזור לאותו יהודי יזכה בעצמו לשפע מיוחד ולא יזדקק לעולם למתנת בשר ודם. "ויהי רצון שיזכו כל התורמים לשפע רב בכל מילי דמיטב, ולא יזדקקו להסתייע מאחרים, אך טוב וחסד באהלם כל הימים לאורך ימים טובים".

הציבור הרחב נקרא בימים אלו להיענות לבקשתו האישית של רשכבה"ג ולהיכנס לשותפות בסך 300 שקלים כהנהגתו המפורשת, כדי להציל את התלמיד חכם מקריסה ולזכות בברכה ההיסטורית.

