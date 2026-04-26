פוסק הדור מדבר בגלוי על הפסד וריווח: "פרנסה בשפע רב מאוד!"

"דיבורים עצומים ונוראים", כך מגדירים זאת באי ביתו ומקורביו של הגרמ"ה שטרנבוך, שיצא מגדרו בהפלגות עצומות ובאופן חסר תקדים הביע תקווה שירבו שירבו הזוכים בברכות המפולגות הללו באמרו: "אני רק מקווה ומצפה שיהיו גיבורים שיתחזקו על יצרם ויתחילו לתת". את דבריו המיוחדים הקדיש מרן עבור מי שיזכו לקחת חלק ויתמכו בלומדי התורה המסולאים בפז, חברי רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' בראשותו של הגרמ"ה שטרנבוך.

בני ביתו של הגרמ"ה שטרנבוך מספרים מפה לאוזן, שבחודשים האחרונים כל צורת ההנהגה של הגרמ"ה שטרנבוך השתנתה, וכפי שראו בעבר אצל כמה מגדולי ישראל, ניתן לראות שמרן החל לברך ברוחב יד, ולגדור גזרות טובות לכלל ולפרט, באופן שעד לא מכבר, היה בלתי אפשרי מבחינתו. "זה מדהים, כל מילה היוצאת מפה קדשו של הגרמ"ה שטרנבוך מתקיימת תיכף ומיד", הם אומרים ברטט של התפעלות, "מרגישים שמפתח הישועות נמצא ביד הגרמ"ה שטרנבוך והוא משתמש בו בחכמה עצומה".

הדרמה האחרונה בבית הגרמ"ה שטרנבוך התחוללה כאשר הגרמ"ה שטרנבוך התרגש לקבל עדכונים על פריחתה המיוחדת של רשת הכוללים' תשובות והנהגות' אותה ייסד בעמל וביזע רב, ובתוך כך יצא מגדרו בברכות חסרות תקדים לכל מי שחפץ בישועה בכל עניין, ובמיוחד בתחום הפרנסה. מרן ממליץ לכל החפץ בישועה לבוא לעזרת ה' בגיבורים, ולהרים תרומה נכבדה לרשת הכוללים 'תשובות והנהגות בראשותו'. את הדברים קשר מרן עם יום ההילולא המתקרב של רבי מאיר בעל הנס, שיחול בפסח שני – י"ד באייר.

"בכל הדורות ידעו מהעניין של "קופת רבי מאיר בעל הנס" ובפרט ללומדי תורה עניים בארץ ישראל", פתח הגרמ"ה שטרנבוך את דבריו בהתרגשות עצומה.

"כבר כתב ה'חתם סופר' על חשיבות העניין להחזיק לומדי תורה בארץ ישראל ב"קופת רבי מאיר בעל הנס", ופסק שעניי ארץ ישראל קודמים לכל עניין אחר ובמיוחד לומדי תורה.

"ועכשיו בזמן שנהגו לעשות 'הילולת רבי מאיר בעל הנס', זה הזמן לנדוב לקופת 'רבי מאיר בעל הנס' שעל ידי כולל 'תשובות והנהגות', המחזיקים מאות אברכים היושבים ולומדים תורה, ומוסיפים עוד אברכים כל הזמן.

"ואני מבקש מכל מי שביכולתו שייתן אלף מאתים שישים ושש (שקלים, דולרים או כל מטבע אחר, כל אחד לפי מקום מגוריו) כמניין 'קופת רבי מאיר בעל הנס'.

"ואני מבקש מכל אחד שיתאמץ, שיתאמץ מאוד חזק בשביל כולל תשובות והנהגות. ואמנם לפעמים בתחילה זה נראה בלתי אפשרי, אבל בסוף עוד תראה שלא רק שלא הפסדת אלא הרווחת, והרווחת הרבה. ואני יודע שזה קשה, אבל כדאי לדחוק עצמו וליתן ואני רק מקווה ומצפה שיהיו גיבורים שיתחזקו על יצרם ויתחילו לתת.

ובעזרת השם אני אזכיר בעדו ביום ההילולא "אלקא דמאיר ענני" שיענוהו מן השמים בכל מה שיבקש בזכות רבי מאיר בעל הנס, ויהיו לו ניסים בפרנסה מעל לדרך הטבע בשפע רב מאוד! בשפע רב מאוד!

"וכאשר עשה כן יעשה לו, שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ומי שמתאמץ לתת כסף לבני תורה הקב"ה יחזיר לו כפל כפליים, ובעזרת ה' יראה פלאות. הוא יראה הרבה ישועות והקב"ה יעזור לו, שלא כדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור והוא רוצה לעזור והוא כבר עזר עד עכשיו.

"עכשיו זה התקופה האחרונה ממש לפני ביאת משיח תנצלו את ההזדמנות ותראו ישועות. מי שתורם לכולל תשובות והנהגות אני במפורש מזכיר שזהו סגולה גדולה מאוד להצלחה בכל ענייניו".

בעקבות דבריו המפעימים של הגרמ"ה שטרנבוך, החלו רבים מבאי ביתו לתרום, וכעת הם מזמינים את כל אשר עיניו בראשו, להרים תרומה בסכום של 1,266 שקלים, כמניין 'קופת רבי מאיר בעל הנס' לכוללי 'תשובות והנהגות', כדי לזכות בברכה המיוחדת.

להעברת שמות הקליקו כאן>>>