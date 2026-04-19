כך תמשיך את מפעלו של הגה"ק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר!

אלפים גודשים את הרחבה המקיפה את ציונו הקדוש של רבי ישעיה בן ר' משה, הרבי הקדוש מקרעסטיר, אשר הנחיל מורשת לדורות הבאים, להיות אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, ובעיקר דואגים זה לזה שלא יחסר לאיש דבר, ולא יהיה יהודי רעב חלילה.

ברגעים אלו עושה מרן בעל ה'שביבי אש', רבינו הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, את דרכו אל הציון. כשיגיע סמוך ונראה לאוהל הקדוש, יפתחו המתכנסים את הדרך ויאפשרו לו לעבור פנימה, לכבוד התורה וחכמיה, ולכבודם של תורמי 'קופת העיר' שאותם בא הגרש"א לייצג בנסיעה מיוחדת זו שהוא עושה למענם לציון הקדוש בקרעסטיר.

הרב יגיע עד למצבת הציון, ויפול עליה בבכי ותחנונים, יקרע את שערי השמים בתפילה נרגשת להצלחתם של כלל תורמי 'קופת העיר', ממשיכי דרכו של רבי ישעיל'ה הקדוש, הצועדים בדרכיו ודואגים שלא יהיה יהודי רעב, על ידי תרומתם ל'קופת העיר'.

מרן יתפלל בעד כלל התורמים בכללות, כל אלו שתורמים ל'קופת העיר' מעת לעת, ובייחוד התורמים מדי חודש בחודשו, בהוראת קבע ובנתינה קבועה לטובת החזקת אלמנות ויתומים, משפחות עניות ותלמידי חכמים.

אבל השיא יגיע בסוף המעמד, כשמלוויו של מרן, יגישו לו את תכריך השטרות, ערימה של שטרות מעוצבים ומסוגננים, באותיות מאירות עיניים ובברכה מפורשת ניסח הרב והעלה על הכתב. זהו שטר מיוחד 'שטר לשובע ולא לרזון', שבו חותם הרב שהוא גוזר בגזירת התורה, שמי שתורם נתינה שיש בה ממש לקופת העיר, להחזקת משפחות עניות, הרב חותם על השטר שבו נגזר על התורם באופן פרטני, עם שמו ופרטיו המלאים, שיזכה שלא יחסר דבר בשולחנו בעז"ה במשך כל התקופה שבה הוראת הקבע שלו פעילה וכספו ממשיך להגיע למשפחות עניות, ויתומים ואלמנות!

בשטר כותב הרב "כבר נודע בשערים סגולת מקום מנוחתו של הגה"ק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר, אשר כל ימיו פעל לרווחת בני ישראל שיהיה להם שפע והרחבה בכל העניינים ובמיוחד שלא יחסר להם מזון ומחיה".

ועל כן, כאשר הנדיב הנכבד נדבו לבו עבור רבבות נפשות המקבלות מידי חודש בחדשו מזון ומחיה, ובזה ממשיך את מפעלו של הגה"ק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר בעלמא הדין באופן הנעלה ביותר, כאשר מידי חודש בחדשו קופת העיר מחלקת מזון ומחיה כפשוטו לרבבות נפשות בארץ הקודש, ואני מעיד על זה שהכל נעשה בדקדוק ובלא פניות, על ידי הרבנים, ולשם שמים בלבד.

"וליתר תוקף חתמנו שטר זה במקום הק' בציון הק' בקרעסטיר- לידע ולהודיע כי נושא שטר זה ממשיך מקרעסטיר "לשובע ולא לרזון" בודאי שתתקים בו ברכת הגה"ק רבינו ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר ואכן יזכה לברכתו שכל זמן שתורם סכום הנ"ל - מדה כנגד מדה תתקים בו גזירת קדשו של הקרעסטירע'ר "לשבע ולא לרזון", בו ובכל משפחתו, ויהיה להם מזון ומחיה בהרחבה גדולה ובשפע רב, ולא יחסר דבר בשולחנם, בהרחבה גדולה ברוח וגשם עד בלי די, הן בימי חול והן בשבת ומועד כל הנצרך.

"הכותב וחותם במקום הקדוש קרעסטיר סמוך ונראה לציון הק' – לכבוד יום ההילולא ג' אייר תשפ"ו, ולכבוד נותני צדקה לקופת העיר".

