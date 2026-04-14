זעקה מזעזעת: הגר"צ מאזוז נחלץ לעזרתה של משפחה במצוקה נוראה

דאגה וכאב ניכרו על פניו של ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי צמח מאזוז, בדברים שנשא לאחרונה והוקדשו למצוקתה החריפה של משפחה המתגוררת בעיר לוד. ראש הישיבה חשף כי מדובר במקרה המוכר לו מקרוב, וכי המשפחה עומדת בפני סכנת פינוי מיידית מדירתה בתוך זמן קצר.

אנשי החסד המעורים בפרטי המקרה הקשה מציינים כי בני המשפחה שרויים במצוקה איומה ונואשת, לאחר שכלו כל הקיצין ואין להם כל משענת אחרת זולת התגייסות הלבבות של הציבור. מדובר במצווה רבה של הצלת נפשות והעמדת בית בישראל, כאשר החובה המוטלת על הכלל היא קריטית ומיידית כדי למנוע את החרפה הנוראה של השלכת הורים וילדיהם לרחוב ללא קורת גג.

בדברים שנשא, אשר עוררו הדים רבים, הציג הגר"צ מאזוז את הדד-ליין הקשיח שהוצב בפני המשפחה, המונה זוג הורים וארבעה ילדים, ואת הסכנה המוחשית המרחפת מעל ראשם.

"שמעתי בצער על משפחה בלוד שנקלעו למצב מאוד לא נעים של חובות גדולים", פתח ראש הישיבה את דבריו ותיאר את המצב המשפטי-כלכלי אליו נקלעו: "ויש תאריך יעד לצערי. ב-1 לשלישי למספרם, יוציאו אותם מהבית. אבא ואמא, וארבעה ילדים". הגר"צ מאזוז ביקש להדגיש את אמינות המקרה ואת מעורבותו האישית באמרו: "אנחנו מכירים את המשפחה מקרוב".

נוכח המצב הדוחק, עורר ראש הישיבה את הציבור להיחלץ חושים, כשהוא מציין את הנהגתו של הקב"ה של מידה כנגד מידה כפי שאמרו חז"ל. בדבריו העניק הבטחה וברכה לתורמים: "ויהי רצון שבזכות הדבר הזה לא נגיע אנחנו למצבים קשים כאלה. במידה שאדם מודד מודדים לו".

ראש הישיבה חתם את דבריו בהתחייבות אישית ובברכה נדירה: "אנחנו נעזור בלי נדר, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שלא נגיע בכלל למצבים כאלה. מי שיעזור להם לא יגיע למצבים קשים כאלו".

