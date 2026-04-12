אחד תרם והשני סירב: הפתעה במעמד ישועות בציון הקדוש בצאנז

סיפור מדהים שהחל את דרכו לפני שנה בדיוק, באוהל הציון הקדוש של הרבי בעל ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א, הסתיים בערב השבת האחרונה, עם ההודעה המשמחת שנפוצה בכל רבי השיכונים של סאטאמר בארה"ב.

שני חברים טובים, שניהם חסידיו של האדמו"ר מהרז"ל מסאטמאר, הגיעו לציון הקדוש בצאנז, על פי המלצתו של מורם ורבם. לשניהם יש בעיה דומה למדי, הם באו להתפלל על בנותיהם המבוגרות, שטרם זכו להינשא. האחת רק בת 23, בחורה מוצלחת וכלילת המעלות, אבל השידוך המיוחל ממאן להגיע. השניה כבר בת 25 והמקרה שלה נחשב למורכב יחסית. עמדו שניהם והתפללו בדמעות, ולא יכלו שלא לשים לב לתפילותיו הנרגשות של המשפיע העולמי הגה"צ רבי יידל דייטש, נין ונכד לבעל הילולא.

הרב דייטש הוא לא רק נכד לבעל ההילולא, כבן לבתו של הגאון הגדול רבי משה הלברשטאם זצ"ל, ולא רק שזוגתו שתחי' היא נכדתו של בעל ההילולא כנדת הרבי ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל, אלא שהוא גם דבוק כל ימות השנה תורתו של הסבא בעל ההילולא.

מדי יום מוסר הגר"י דייטש שני שיעורים בתורתו של ה'דברי חיים', האחד בספר 'דברי חיים' על התורה, והשני שיעור בשו"ת 'דברי חיים'. כך מתחבר הגר"י דייטש בכל יום ויום לדמותו הענקית של זקנו הפלאי, ואין צורך להכביר במילים לגבי ההתרגשות העצומה שאוחזת בו כשהוא פוקד את הציון הקדוש ביום ההילולא, כשהוא מסיים את הספרים הקדושים של השבא בפעם המי-יודע-כמה. כל גופו מרטט בבכי חסר מעצורים, הוא מתפלל לישועת הכלל והפרט, ורבים נושעו מתפילותיו אלו.

השניים התרגשו עד מאוד אל מול המחזה של הסנה הבוער באש קודש המלהטת בתוכו, וביקשו מהמשפיע בכל לשון של בקשה שיכלול גם את שמות בנותיהם בתפילה.

המשפיע הסכים כמובן בחפץ לב, אבל ציין כי הוא נמצא במקום כשליח מיוחד של 'קופת העיר', להתפלל עבור התורמים, ומניסיון העבר הוא נמצא למד שהתרומות הללו ל'קופת העיר' פותחות את השערים, ויחד עם התפילות הנרגשות על הציון הקדוש הן בוקעות רקיעים ופועלות ישועות גדולות.

אביה של הנערה בת ה-25 לא חשב פעמיים. בו במקום שלף מכיסו את הטלפון, התקשר למוקד התרומות של 'קופת העיר' והעניק תרומה נכבדה, כשהוא מוסר את שם בתו להגר"י דייטש שמיהר לצרף אותה לתפילותיו.

חברו, שהגיע כדי להתפלל על בתו בת ה-23 עיקם את אפו. לתת צדקה זה נפלא, הוא אמר, אבל קופת העיר??? הוא לא בטוח שהרבנים המפקחים על התנהלותה דואגים לוודא שהכספים לא ילכו לגורמים שעמדתם מנוגדת לחלוטין לדרכה של סאטמאר... לבסוף החליט שלא לתרום, ומסר את השם לרב דייטש שהתפלל גם על בתו. "אנחנו נחיה ונראה אם התרומה היתה נחוצה להשגת הישועה", אמר לחברו, ובין חבריהם חסידי סאטמאר נפוץ הסיפור ורבים ציפו לראות כיצד יפול דבר.

ביום שישי האחרון, ערב שבת פרשת שמיני, כ"ג בניסן, יומיים בלבד לפני יום ההילולא שחל היום, כ"ה בניסן, התקשר אביה של בת ה-25, שמאז כבר היתה לבת 26, ובישר לרב דיישט שבתו התארסה בשעה טובה ומוצלחת: "אני ניצחתי בהתערבות", אמר, "ואני מבקש שהשנה תתפללו ביתר שאת על חברי ועל בתו, השנה הוא כבר יתרום לקופת העיר, ובעז"ה הגיע הזמן שגם הם יזכו לישועה".

