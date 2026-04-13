נותרו עם אבל וחובות

בית שמש: התינוקת נאבקה על חייה במשך חמישה חודשים ונפטרה

טרגדיה קשה פקדה את העיר בית שמש עם פטירתה של עוללה רכה לאחר מסכת ייסורים קשה. ההורים הצעירים שנותרו שבורים ורצוצים מתמודדים כעת עם אבל כבד והררי חובות. הגרח"א מונדרר נחשף לטרגדיה ויוצא בקריאת קודש מצמררת (חרדים)

הגרח"א מונדרר נחשף לטרגדיה ויוצא בקריאת קודש מצמררת (צילום: באדיבות המצלם)

אבל כבד ירד על בית שמש. הידיעה הכואבת על פטירתה של תינוקת רכה בת חמישה חודשים בלבד הכתה בתדהמה את הקהילה כולה. במשך תקופה ארוכה עקבו התושבים בדאגה אחר מאבקם ההירואי של ההורים הצעירים על חיי בתם, אך למגינת לב נגזרה הגזירה והשיבה התינוקת את נשמתה הטהורה ליוצרה.

הגרח"א מונדרר נחשף מקרוב למסכת הייסורים של המשפחה. עם היוודע דבר האסון ההוא מיהר לפרסם מכתב כאוב ובו תיאור קורע לב של השתלשלות האירועים.

"אני פונה אליכם בקריאת הצלה דחופה עבור משפחה צעירה שעברה תקופה קשה מאוד לצערנו, כאשר נולדה להם תינוקת לא בריאה, לא עליכם" כותב הרב מונדרר. בדברי הוא מתאר את מסירות הנפש של ההורים הצעירים אשר עזבו את שגרת חייהם ושהו יומם וליל סביב מיטת התינוקת בבית החולים.

"מהרגע שהיא נולדה היא הייתה תחת מעקב רפואי צמוד כדי להציל את חייה. במשך חמישה חודשים התינוקת וההורים היו במרוץ לבית החולים הלוך ושוב" מעיד הרב. הטיפולים המורכבים והנסיעות התכופות אילצו את ההורים הצעירים לצבור חובות עתק שהלכו ותפחו למימדים גדולים מכפי מידתו של זוג צעיר שבקושי הספיק לטעום את חיי המעשה. כל זה מתוך תקווה להציל את חייה של התינוקת הקטנה.

כעת, כאשר הבית נותר ריק ודמעות ההורים אינן פוסקות, זועק הרב את זעקתם של בני הזוג שנותרו בחוסר כל. "לדאבוננו גזירת שמים, התינוקת לא הצליחה לשרוד והיא נפטרה רח"ל" הוא כותב בכאב עצום ומוסיף פנייה אישית לכל אחד ואחת מאיתנו. "יהודים יקרים! אין ביכולתנו להחזיר את התינוקת לחיים, אבל את השבר הגדול של ההורים בנוסף להוצאות הגדולות שהיו להם בתקופה הקשה... אנא מכם! פתחו את ליבכם ועמדו לימין המשפחה בשעה קשה."

בסיום הסרטון יוצר הרב בהבטחה יוצאת דופן לכל מי שייחלץ לעזרת המשפחה וישמש שליח נאמן בשיקום הבית ההרוס. "ובזכות זה הקב"ה ירחם עליכם מידה במידה ויפתח לכם אוצרות שמים שלא תדעו שום צער ויגון ואנחה". זוהי זכות עצומה לעורר רחמי שמים עלינו ועל זרענו, ולהבטיח שקט ושלווה במעוננו.

