זה קרה בעיצומו של חג החירות. ארץ ישראל כולה נתונה תחת מתקפת טילים קשה וממושכת, אבל כשבוחנים את נזקי מלחמת 'שאגת הארי', מתברר שהמכה הקשה ביותר ניחתה דווקא על בני ברק. הנתונים הרשמיים שמגיעים מפיקוד העורף וממחלקת הרווחה בעיריית בני ברק, פשוט קורעים את הלב ומדירים שינה מעיניהם של גדולי התורה והחסידות שליט"א, הנחשפים לעוד ועוד משפחות חרדיות שנקלעו למצוקה איומה ואין להן מושיע.

נכון ליום ראשון, י"ח ניסן, שבעים ושמונה משפחות מבני ברק נאלצו לנוס מבתיהן. שבעים ושמונה משפחות שחייהן התהפכו עליהן ברגע אחד של חרדה ואימה, ומוצאות את עצמן כעת, בחול המועד, נעות ונדות במגורים ארעיים וזמניים.

כשנכנסים לעובי הקורה של הטרגדיה, מתגלים ממדי הכאב. משפחות אלו נחלקות לשלוש קבוצות של צער ודמעות.

הקבוצה הראשונה מונה כחמישים משפחות שלפחות הורשו להיכנס לדירותיהן ולהוציא משם מעט ציוד. הממשלה אמנם מממנת את שהותן הזמנית בבתי מלון ודירות אירוח, אבל בירור מעמיק של עסקני קופת העיר חושף מציאות כואבת. משפחות שלמות שנעקרו ממקומן צמאות לסיוע ראשוני ומיידי להתארגנות בסיסית במקומות מושבותיהן הזמניים. הן צריכות עזרה במימון נסיעות מכאן לשם, וכן בקניית מוצרי מזון ומוצרי יסוד שלפתע חסרים להן. רבני הקופה פסקו כי יש להעניק להן מענק חד פעמי ודחוף, רק כדי להעמיד אותן על הרגליים בתוך כל הבלבול והצרה שפקדו אותן.

אבל ישנה קבוצה פצועה ודואבת הרבה יותר. כעשרים משפחות אינן מורשות כלל להתקרב לאזור, או שביתן נהרס כליל והפך לעיי חורבות. ארונות הבגדים, הרכוש שנאסף בעמל של חיים שלמים, הכל איננו. משפחות יקרות אלו יצאו מביתן ערום ועריה כפשוטו, כשרק בגדי היום או אפילו רק בגדי הלילה לעורן. הן זקוקות נואשות לביגוד בסיסי, הלבשה לכל בני המשפחה לימי החול, לשבת ולחג, וכן למוצרי היגיינה בסיסיים וכל מאות הדברים הפשוטים שיש לכל אדם בביתו. רוב פריטי הרכוש הללו אינם זוכים כעת לשום החזר ממס רכוש, ובכל רגע שעובר המשפחות מגלות חוסר מחריד נוסף. הן נושאות עיניים דומעות ומצפות רק לעזרת אחינו בני ישראל.

וישנה הזעקה השלישית. כחמש או שש משפחות מתמודדות עם שבר גדול כפליים. דירתן או חלק משמעותי ממנה לא הייתה מוכרת באופן רשמי ברשויות החוק. מבחינת הרשויות, הקירות הללו שקרסו לא היו קיימים מעולם, והבעלים אינם זכאים לפיצוי של שקל אחד, לא על הדירה ולא על החלק שנפגע. הורים לילדים עומדים מול ההריסות בידיעה שאין להם דרך בעולם להקים את ביתם מחדש. הן תצטרכנה עזרה כבירה וחסרת תקדים כדי לבנות את קירות ביתן מחדש כפשוטו.

מול הטרגדיה המזעזעת הזו, אי אפשר להמשיך בשגרת החג. קופת העיר פתחה באופן מיידי ובהול קרן מיוחדת לעזרה לכל המשפחות שפונו מדירתן בבני ברק.

"על פי הוראת גדולי הדור שליט"א, אנו פונים כעת לכל לב יהודי ומרעידים את אמות הסיפים", אומרים מנהלי הקופה. "הבקשה היא ברורה. תרומה של 780 שקלים מכל אחד ואחד. עשרה שקלים בודדים כנגד כל משפחה פגועה, כדי להושיט יד, להעמיד אותן על הרגליים, ולהוכיח להן שבעת הצער העצום והטלטלה הנוראה, עם ישראל חי והוא עמן בצרה.

"הכספים מחולקים באופן מיידי, עוד בתוך ימי החג, לידי המשפחות עצמן, על פי הצרכים המדויקים ובהתאם להוראות הברורות של רבני קופת העיר. אנא, פתחו את הלב".

