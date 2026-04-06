כיכר השבת
ביקורי חג בצל המתיחות

"זה פיקוח נפש": צמרת המשטרה הגיעה לרבני בני ברק • מסר נוקב ל'סקרנים'

בשיא המתיחות הביטחונית בארץ, צמרת משטרת ב"ב הגיעו לביקורי חג ודיון חירום במעונות רבני העיר בני ברק • מפקד התחנה ורב המחוז נועדו עם הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון לתיאום פעילות כוחות הביטחון • הרבנים בפסק הלכה נוקב לתושבים: "ההתקהלות בזירות היא הפרעה להצלת חיים ופיקוח נפש ממש" (חרדים)

משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא (צילום: באדיבות המצלם)

בצל המתיחות הביטחונית והזירות הרבות ב והחסידות בני ברק, הגיעו מפקד משטרת בני ברק, סנ"צ יובל שביט, רב המחוז הרב אליהו קב ומפקד השיטור העירוני, פקד אלעד אמויאל, למעונם של רבני העיר, הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון.

במהלך המפגש, עמד הגרחי"א לנדא על החובה ההלכתית המוטלת על הציבור להתרחק מזירות אירוע ולהימנע מ'התקהלות סקרנים', המפריעה לכוחות החירום במלאכתם. הרב הדגיש כי מדובר בסכנה ממשית ובחשש של פיקוח נפש. בד בבד, ביקשו מפקדי המשטרה למסור לרבה השני של העיר, הגרש"צ רוזנבלט איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה.

במעונו של רב העיר, הגר"מ בן שמעון, השתתף גם סגן ראש העיר, שלומי אלחרר, ששיבח את הפעילות הרבה בעיר בשעת חירום.

סגל הפיקוד של משטרת בני ברק הודה לרבני העיר על שיתוף הפעולה הרב לשמירה על ההנחיות והקריאה להימנע מהתכנסות באזורים מסוכנים, דבר המהווה סכנה גדולה.

משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)

הציבור ימשיך להגיע חבל לבזבז את הזמן על דברים שלא יקראו
שרון

