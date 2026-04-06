בצל המתיחות הביטחונית והזירות הרבות בעיר התורה והחסידות בני ברק, הגיעו מפקד משטרת בני ברק, סנ"צ יובל שביט, רב המחוז הרב אליהו קב ומפקד השיטור העירוני, פקד אלעד אמויאל, למעונם של רבני העיר, הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון.

במהלך המפגש, עמד הגרחי"א לנדא על החובה ההלכתית המוטלת על הציבור להתרחק מזירות אירוע ולהימנע מ'התקהלות סקרנים', המפריעה לכוחות החירום במלאכתם. הרב הדגיש כי מדובר בסכנה ממשית ובחשש של פיקוח נפש. בד בבד, ביקשו מפקדי המשטרה למסור לרבה השני של העיר, הגרש"צ רוזנבלט איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה.

במעונו של רב העיר, הגר"מ בן שמעון, השתתף גם סגן ראש העיר, שלומי אלחרר, ששיבח את הפעילות הרבה בעיר בשעת חירום.

סגל הפיקוד של משטרת בני ברק הודה לרבני העיר על שיתוף הפעולה הרב לשמירה על ההנחיות והקריאה להימנע מהתכנסות באזורים מסוכנים, דבר המהווה סכנה גדולה.