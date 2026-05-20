לקראת ימי החג הקרבים ובאים לשלום, שיגר רבה של אומן, הגאון רבי יעקב ג'אן, מכתב שאלה דחוק להראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, ובו ביקש לשמוע את דעת תורתו בעניין רגיש המעסיק את אלפי האורחים הצפויים לשהות בעיר.

כידוע, הנה חג השבועות חל ביום שישי, ובעוד שבארץ ישראל חוגגים יום אחד וביום השבת שאחריו כבר קוראים את פרשת 'נשא', בחוץ לארץ מציינים את יום טוב שני של גלויות ביום השבת, וקוראים בה את קריאת התורה של החג. כתוצאה מכך, נוצר פער בפרשיות השבוע בין הארץ לחו"ל שיימשך שבועות ארוכים עד לפרשת בלק (אז יחוברו בחו"ל הפרשיות חוקת - בלק והסדר יושווה).

במכתבו, שאל הרב ג'אן את הראשל"צ האם מותר לבני ארץ ישראל השוהים באומן לערוך בשבת מניין נפרד כדי לשמוע את פרשת 'נשא'. הרב ג'אן ציין כי פשוט הדבר שבן ארץ ישראל השוהה בחו"ל אסור בעשיית מלאכה בפרהסיה ביום טוב שני, אך העלה את הסברה כי השנה, לאור ריבוי האורחים הגדול, אולי ניתן יהיה לאפשר להם לקיים מניין נפרד לקריאת התורה מבלי להעיר להם על כך.

הראשל"צ הגר"י יוסף השיב מיד במכתב תשובה מפורט, ובו הכריע בצורה ברורה: בני ארץ ישראל השוהים בחו"ל חייבים לנהוג בפרהסיה כבני חו"ל לחלוטין, והדבר כולל גם את סדרי התפילה בבתי הכנסת. משכך, אין לערוך מניין נפרד לקריאת התורה של ארץ ישראל במרחב הציבורי. עם זאת, הוסיף הראשל"צ ופסק כי בצנעה בתוך ביתם בלבד, יהיו רשאים בני ארץ ישראל להתפלל ולקרות כמנהג ארץ הקודש.

סוגיית יו"ט שני של גלויות מייצרת מדי שנה תופעות מרתקות בחצרות החסידים. מן העבר השני, בני חו"ל המגיעים לארץ ישראל לעלייה לרגל, או כדי לחגוג את החגים בצל האדמו"רים ובעיר הקודש ירושלים, נוהגים לשמור שני ימים טובים ומקיימים מניינים משלהם בפרהסיה, שכן אין במניינים אלו משום חילול יום טוב עבור בני הארץ. ביטוי מיוחד לכך ניתן לראות במספר חצרות קודש בארץ, בהן החסידים המקומיים נוהגים ללבוש בגדי שבת ביום טוב שני של גלויות כאות הזדהות מופגנת עם חבריהם שהגיעו מעבר לים.

לעומת זאת, חסידים תושבי הארץ הנוסעים לארה"ב או לאירופה כדי לשהות בצילם של רבותיהם, מקפידים שלא לעשות כל מלאכה בפרהסיה ביום טוב שני (החל בדרך כלל בימי חול כ'אסרו חג' בארץ). בשנים כתיקונן, בהן יום טוב שני חל ביום חול, אותם חסידים בני הארץ אף נוהגים להניח תפילין בצנעה מוחלטת בתוך בית האכסניה שלהם, כדי שלא להיראות כמחללים את החג בעיני המקומיים, מנהג שאינו נצרך השנה, כאמור, בשל העובדה שיום טוב שני מתלכד עם יום השבת.

יצוין כי בנושא מורכב זה קיימים עוד מנהגים רבים ושיטות הלכתיות מגוונות, וכל אחד ואחד נוהג הלכה למעשה כפי שמורים לו רבותיו ומאורי דרכו.