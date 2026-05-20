כיכר השבת
זה התחיל: משטרת התנועה הסגירה כך לראשונה אברך למשטרה הצבאית

בערב חג השבועות: אברך תושב אופקים עוכב בכביש והוסגר למשטרה הצבאית, במה שמסתמן כיישום ראשון של שינוי המדיניות הדרמטי עליו הכריז מפכ"ל המשטרה בתחילת השבוע (חרדים)

רדיפת התורה בערב חג מתן תורה: משטרת התנועה הסגירה היום (רביעי), סמוך לשעת ערב, אברך חרדי תושב אופקים למשטרה הצבאית - לאחר שזה עוכב על ידי השוטרים בכביש.

מארגון "נותנים גב" שמלווה את האברך נמסר כי "האברך בדרכו לעיר הבהדי"ם להמשך טיפול וענישה בעוון לימוד התורה. המקרה מטופל ובבדיקת גורמי המקצוע ועוה"ד מטעם ארגון "נותנים גב". נא להתפלל לשחרורו המהיר של צוריאל בן שמחה".

מדובר במקרה ראשון של הסגרת בן ישיבה, מאז החלטת המפכ"ל בתחילת השבוע להעביר למשטרה הצבאית כל עריק ששוטרים יתקלו בו.

עד היום המשטרה נמנעה ממעצר עריקים וגם נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. ההחלטה של המפכ"ל היא למעשה שינוי מדיניות.

על פי הדיווח של לירן תמרי ב-Ynet, ביום שני השבוע, לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

המשמעות של ההחלטה החדשה היא שעשרות  אלפי בחורי ישיבות המוגדרים ב"מדינת היהודים" כ"עריקים", בכל פעם ששוטרים נתקלים בהם, יעוכבו בידי המשטרה - עד להגעת משטרה צבאית.

מדוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים בנוגע לסוגיית עיכוב עריקים, נבהיר את הנחיית מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי, אשר ניתנה בתחילת החודש והיום חודדה לספ״כ הארצי: בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב עד להגעת נציג מצ״ח, שנדרש להגיע תוך 30 דקות מרגע הדיווח. במידה ולא יגיע נציג המשטרה הצבאית, העריק ישוחרר ויימסר לו ע״י השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית".

יצויין כי עד כה, הפעילות לגיוס חרדים הוקפאה בזמן המלחמה עם איראן, ובחודש שעבר מסרו גורמים בצה"ל כי אין פעילות אכיפה יזומה נגד עריקים בשל העובדה שהמשטרה לא פועלת ללוות את המעצרים ונמנעת מלשתף פעולה עם הצבא.

לדברי הגורמים, "הצבא לא יכול לפעול במרחב אזרחי בלי תיאום עם המשטרה, הסירוב של משטרת ישראל להיות בתיאום איתנו בנושא הזה לא מאפשר את האכיפה".

סיעת ש"ס הגיבה להחלטת המפכ"ל בנוגע למדיניות המשטרה: "בתקופה שבה מעשי האלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בבטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינה היהודים. אדוני המפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועמ"שית וצוותה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה. אל תשלח ידך אל בני הישיבות ולומדי התורה".

1
תדאגו לטפל בפורעי תנועה וכאלה שצופרים חזק ומבלבלים נהגים ולכאלה מטורפים שעושים סיבוב בכיכר ולא מאותתים במקום לרוץ אחר צדיקים לומדי תורה שיבדל"א. ותדעו שאלוהים רואה אתכם עושים רוע לתלמידי תורה.
ישיש כועס

