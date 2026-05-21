חג מתן תורה | הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בשיחה מיוחדת

חג השבועות הוא החג החשוב יותר מפסח וסוכות יחד | הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, בשיחה מיוחדת ל'כיכר השבת' על המשמעות של חג השבועות, חג מתן תורה • צפו בשיחה המלאה (חרדים)

לקראת ימי האור והקדושה של חג השבועות, חג מתן תורתנו, 'כיכר השבת' מגיש שיחה מיוחדת של ורבה של ירושלים, . צפו בשיחה המלאה.

בפתח השיחה, מבקש הראשון לציון להעמיד דברים על דיוקם בכל הנוגע ליחס לחג השבועות: "ישנם אנשים שנוטים שלא להתייחס נכון לחג הקדוש הזה, אבל חג השבועות הוא החג החשוב ביותר בלוח השנה – ואף יותר מחג הפסח וחג הסוכות יחד!".

בהמשך השיחה, עובר הגר"ש עמאר לנתח את המציאות המורכבת של הדור הנוכחי: הדור הזה זוכה לראות פריחה רוחנית עצומה וניסים גדולים שמתחוללים יום-יום בזכות לומדי התורה.

עוצמת הניסים: הרב מדגיש כי הניסים שאנו עדים להם בתקופה זו, גדולים ותדירים אף יותר מהניסים שראו אבותינו בצאתם מארץ מצרים. אך מאידך, מדובר בדור רווי סכנות קשות, הרודפות אחת את השנייה ללא הרף.

כותב השורות במעונו של הראש״ל הגר״ש עמאר, אמש

"אנחנו נמצאים בעיצומם של חבלי משיח, וליתר דיוק – לקראת סיומם של חבלי משיח", קובע הראש"ל הגר"ש עמאר בנחרצות. "כל הסימנים שהביאו חז"ל בגמרא ובמדרשים על ערב בוא המשיח – התקיימו כולם, אחת אל אחת! לא נותר עוד שום סימן שלא ראינו בעינינו. עכשיו הגיע הזמן, ומיד ממש יתגלה המשיח ויושיענו.

"אבל, צריך לדעת: כדי לעבור את המעבר המורכב והמפחיד הזה של סוף הגלות, לעבור אותו בשלום ומתוך הגנה – זה אפשרי אך ורק בכוח התורה!".

בסיום השיחה המיוחדת, פונה רבה של ירושלים בקריאה נרגשת להתחזק ולהכין את עצמנו לקראת זמן מתן תורה, לקבל את התורה מחדש. 

יישר כח,אבל הדברים שהעלה, הם ידועים ופשוטים.
חיים אליעזר
תודה רבה על הדברים! מחזק מאד! חג שמח, שנזכה לקבל את התורה באמת!!
תודה רבה לכבוד הרב!

