פיצוץ במגעים

מוג'תבא חמינאי הורה: לא להוציא מהמדינה את האורניום המועשר

בצעד שצפוי להקשות עוד יותר על המגעים להפסקת אש, המנהיג העליון של איראן הנחה את צוות המשא ומתן האיראני לסרב לדרישה המרכזית של ארה"ב וישראל (חדשות)

משבר במשא ומתן העקיף בין ל: המנהיג העליון של איראן, האייתוללה מוג'תבא חמינאי, הוציא הנחיה ולפיה אסור בשום אופן להוציא אל מחוץ לגבולות המדינה את מאגרי האורניום המועשר המצויים בידי איראן. כך מדווחת סוכנות הידיעות 'רויטרס', מפי שני מקורות איראנים בכירים.

הוראה דרמטית זו מצד חמינאי מקשיחה משמעותית את עמדתה של טהרן, ופוגעת בדיוק באחת הדרישות המרכזיות ביותר של ארה"ב במסגרת שיחות הפסקת האש.

הצעד של המנהיג העליון עלול לתסכל עוד יותר את הנשיא האמריקני , ולסבך את המאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום המערכה הצבאית נגד איראן.

הסוגיה נחשבת לקריטית במיוחד עבור ירושלים. רק לאחרונה מסרו בכירים ישראלים ל'רויטרס' כי הנשיא טראמפ הבטיח והרגיע את ישראל שכל מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה – הרכיב החיוני לייצור נשק גרעיני – יוצא משטח איראן במסגרת כל הסדר עתידי, וכי כל הסכם שלום מחייב הכללת סעיף מפורש שיבטיח זאת.

הוראתו של חמינאי מגיעה על רקע דיווח נוסף שפורסם הבוקר, ולפיו פקיסטן, המשמשת כמתווכת העיקרית במשבר – הגבירה מאוד את מאמציה הדיפלומטיים כדי להאיץ את השיחות בין וושינגטון לטהרן. במקביל, באיראן הודיעו היום כי הם בוחנים כעת את התגובות וההצעות האחרונות שהעבירה ארצות הברית.

הנשיא טראמפ, מצידו, משדר מסרים כפולים שנועדו להגביר את הלחץ. הנשיא רמז כי הוא מוכן להמתין "עוד כמה ימים" כדי לקבל את "התשובות הנכונות" מטהרן, אך באותה נשימה הבהיר כי הוא ערוך ומוכן לחדש את התקיפות הצבאיות נגד איראן בכל רגע.

ארה"באיראןדונלד טראמפהעשרת אורניוםאורניוםמוג'תבא חמינאי

7
אני מהמר שטראמפ יכנע גם לדרישה הזו. הוא פחדן. אין לו אומץ
דוד
6
מדינת ישראל צריכה להפסיק להסתמך על הבטחות של מנהיגים זרים, עם כל הכבוד לטראמפ. הריבונות והביטחון שלנו נמצאים אך ורק בידיים של צה"ל ובסיירת דשמיא. ההנחיה של חמינאי הבן רק מוכיחה שאין פרטנר ואין אמונה בצד השני.
הולצמן
5
די כבר עם השטויות האלה, מה זה משנה אם יה לשם אורנים או עשרת אלפים טילים בלסטיים שיכולים להחריב את העולם
צבי
ואז מה??? מה הנקודה?
צדיק המסיכות
4
למחות את זכר עמלק הפרסי הזה מעל פני האדמה! להחריב להם את מתקני הגרעין עד היסוד שלא תישאר שם אבן על אבן. שהרשעים האלה ישרפו בתוך האורניום של עצמם. עם ישראל לא יפחד ולא ירתע משום נבל שמאיים עליו
מנדל
3
פשוט מדהים לראות את הדאגה של איראן לאיכות הסביבה. הם פשוט מסרבים להוציא את האורניום כדי לא לזהם את המדינות השכנות, איזה הומניטריות מצידם. כנראה שהצעד הבא של חמינאי יהיה להכריז על מתקני הגרעין כאתרי מורשת ירוקים של אונסק"ו.
גיל
2
להרוג את מוג'תבא !!!!! כמה שיותר מהר
צדיק המסיכות
1
חמינאי הורה לסרב לדרישה המרכזית? מעולה עכשיו תם העידן הדיפלומטי והגיע עידן הטילים איראן בשפל חסר תקדים טראמפ רק מחכה להזדמנות וכל דקה שהממשלה שלנו ממתינה היא מחדל לדורות צה"ל חייב לצאת לתקיפה רחבה על תשתיות האנרגיה והכורים באיראן בלי למצמץ ובלי לחכות למתווכות מפקיסטן רק כוח יכניע את ציר הרשע
אלקנה

