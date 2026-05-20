שבע ברכות בקבר דוד המלך שלא תשכחו: סיפור אישי מרגש - והמסר | צפו

בשיעור עמוק ומרתק לחג השבועות, אנחנו צוללים אחד הרגעים הכי מסתוריים בתורה - היום הראשון שבני ישראל הגיעו להר סיני. רגע לפני המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל, פתאום משהו בהם קרס. הם היו "עייפים". מה באמת קרה שם? ומה זה מלמד אותנו על הקולות שמחלישים אותנו בדיוק ברגע שאנחנו הכי קרובים לפריצה? (יהדות)

יש לכם חלום גדול, הוא בוער בכם, מרגיש כמו מימוש של מי שאתם באמת, אבל בכל פעם שניגשים ליישם אותו קול קטן בראש לוחש: "עזוב, זה גדול עליך, זה לא בשבילך"?

מאיפה מגיע הקול הזה? למה הוא מתעורר דווקא ברגעים שאנחנו הכי קרובים למשהו גדול? ואיך עוצרים אותו לפני שהוא עוצר אותנו?

בשיעור:

🔹 הסוד של הגשמת חלומות גדולים - גם כשהמציאות נראית בלתי אפשרית

🔹 איך לזהות את "מלחמת עמלק" הפנימית שכל אחד מאיתנו מנהל

🔹 השינוי המחשבתי שמוציא אותנו מ"רפידים" - המקום הנמוך שבו אנחנו מאבדים אמון בעצמנו

🔹 איך להפסיק להגדיר את עצמי לפי הנפילות והעבר

🔹 הסיפור המרגש של רות המואביה - וההוכחה שאף אחד לא רחוק מדי כדי להגיע גבוה

🔹 סיפור אישי מרגש על שבע ברכות בקבר דוד המלך שלא תשכחו

הרב יואב אקריש

