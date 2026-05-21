טראמפ חזר מביקור נשיאותי בסין - וכבר מצליח לעצבן אותם פומבית

ימים ספורים בלבד לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חזר מביקור ממלכתי וחגיגי בבייג'ינג – שם זכה לקבלת פנים חמה ואף שוחח על שיתופי פעולה אזוריים – נקלעות שתי המעצמות למשבר חדש סביב אחת הסוגיות הנפיצות ביותר: מעמדה של טייוואן.

הסערה החלה אמש, כאשר הנשיא טראמפ הצהיר בפני כתבים במדינת מרילנד כי בכוונתו לקיים שיחת טלפון עם נשיא טייוואן, לאי צ'ינג-דה. "אני אדבר איתו, אני מדבר עם כולם... נעבוד על בעיית טייוואן", אמר טראמפ בטון נינוח.

אלא שמדובר בצעד חסר תקדים. זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שטראמפ רומז על כוונתו לנהל שיחה ישירה עם המנהיג הטייוואני, מהלך ששובר מסורת ארוכת שנים: נשיאי ארה"ב וטייוואן (המכהנים) לא קיימו שיחות ישירות ורשמיות מאז שנת 1979, אז שינתה וושינגטון את מדיניותה והכירה ב"סין האחת".

יש לציין כי בסוף שנת 2016, כנשיא נבחר בטרם הושבע לתפקיד, שבר טראמפ את התקדים ושוחח עם נשיאת טייוואן דאז, צעד שאף אז הוביל לתקרית דיפלומטית חריפה.

בטייפה, בירת טייוואן, מיהרו לאמץ את היוזמה האמריקנית. משרד החוץ המקומי מסר היום (חמישי) בבוקר כי הנשיא לאי ישמח מאוד לשוחח עם הנשיא טראמפ.

טייוואן מתנהלת כאי עצמאי ודמוקרטי הנתמך כלכלית וצבאית על ידי מדינות המערב בעשורים האחרונים. מנגד, המפלגה הקומוניסטית השולטת בסין רואה באי מורד ורואה בו חלק בלתי נפרד משטחה ההיסטורי והריבוני, כאשר סיפוחו הרשמי של האי עומד במרכז החזון האסטרטגי של בייג'ינג ל-20 השנים הקרובות.

בתגובה להצהרתו של טראמפ, הגיבו בבייג'ינג בזעם. משרד החוץ הסיני פרסם הודעת גינוי חריפה, בה הביעה "התנגדות תקיפה" לקיום השיחה. בסין טענו כי עצם הכוונה לשוחח עם מנהיג טייוואן מהווה הפרה בוטה של ההבנות שהושגו רק בשבוע שעבר בפסגה בין הנשיא שי ג'ינפינג לטראמפ.

בהודעתם, קראו הסינים לנשיא האמריקני "להפסיק לשלוח מסרים שגויים לגבי הכוחות הבדלניים בטייוואן", והזהירו כי קיום השיחה בפועל עלול להוביל לנקיטת צעדים פרגמטיים וחריפים מצידם.

המתח סביב טייוואן מגיע על רקע התלבטות בממשל האמריקני בסוגיה כבדת משקל. לאחר ביקורו בסין, רמז טראמפ כי טרם קיבל החלטה סופית האם לאשר עסקת נשק רחבת היקף לטייוואן. העסקה, ששוויה מוערך בעד 14 מיליארד דולר, נתקלת בהתנגדות נחרצת ואגרסיבית מצד סין.

מנגד, על פי החוק האמריקני, וושינגטון מחוייבת לספק לטייוואן אמצעים צבאיים הנדרשים לה כדי להגן על עצמה מפני פלישה. בימים האחרונים גבר הלחץ מבית על טראמפ, כאשר חברי קונגרס בכירים משתי המפלגות – רפובליקנים ודמוקרטים כאחד – קראו לממשל להמשיך ולאשר את מכירת הנשק לאי, על מנת להבטיח את ביטחונו ולשמר את מאזן הכוחות באזור.