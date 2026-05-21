שיעור לחג השבועות

המצוות הן בשבילנו או בשביל הקב"ה? למה אכפת לו מהפרטים הקטנים בהלכה?

בשיעור מרתק לחג השבועות צולל הרב אשר פרקש לביאור העמוק של הרבי מליובאוויטש. נבין מה המשמעות האמיתית של המילים "לזכות את ישראל", נגלה את הפירוש המפתיע של הרמב"ם, ונלמד איך כל פרט קטן בחיים הגשמיים שלנו הופך את העולם הזה לדירה לקב"ה (חסידות)

האם המצוות הן בשבילנו או בשביל הקדוש ברוך הוא? ולמה באמת אכפת לו מהפרטים הכי קטנים של ההלכה?

בחג השבועות קיבלנו מתנה עצומה – כמות אדירה של תורה ומצוות. משבע מצוות בני נח שהיו לנו לפני מתן תורה, קפצנו פתאום ל-613 מצוות.

אבל כאן עולה שאלה פשוטה שכל המפרשים שואלים: אם הקב"ה באמת ציווה את המצוות כי הוא רוצה "לזכות" אותנו - למה הוא נתן לנו כל כך הרבה עבודה? הרי אם אתה אוהב מישהו, אתה נותן לו פחות עבודה ויותר שכר!

בשיעור:

למה ריבוי המצוות הוא בעצם זכות ולא הכבדה?

בשביל מי המצוות? פתרון הסתירה המרתקת בין פסוקי התורה למאמרי חז"ל.

איך ריבוי המצוות מבטיח שכל יהודי יגיע לעולם הבא?

"לזכות" מלשון לזכך – כיצד פרטי המצוות משנים את הגוף, הנפש והעולם כולו.

פרקי אבות לאור החסידות | סדרה מרעננת לימי הקיץ. שיעור מיוחד לחג השבועות — משנת "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל"

