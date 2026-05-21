הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים. בעקבות פסיקתו כי מעיקר הדין מותר לעשן ביום טוב - רק למי שרגיל בכך, נדרש הרב על-ידי גולשי 'כיכר השבת', לשתי שאלות בנושא העישון ביום טוב, והפנה אותנו לתשובות בספריו שו"ת 'אליבא דהלכתא' ו'כי בא מועד'.

האם מותר לעשן סיגריה בטעמים ולפוצץ את השקיק עם הטעם?

שאלה: המעשן ביום טוב סיגריה שיש בה טעם מנטה בפילטר על ידי שקיק הטמון בפילטר, האם מותר לפוצץ השקיק ביום טוב לצורך הטעם?

תשובה: מותר ביום טוב לפוצץ את שקיק נוזל המנטה המחוברת לפילטר של הסיגריה.

בתשובתו, מרחיב הרב חותה, כי יש בעניין כמה נושאים לדון בהם. הנושא הראשון סחיטה של הפילטר, והנושא השני מוליד ריח בפילטר.

לגבי סחיטה, פוסק הרב שאין חשש כיון שהכמות היא קטנה מאוד ואין הפילטר נהיה רטוב, ואפילו אם היה רטוב הרי סחיטה שאין עושים ממנה לכמות מותרת לצורך אוכל נפש כמבואר בשו"ע בסי' תצ"ה סעי' ב' וקל וחומר בזה שהמציאות היא לא כך אלא מעט מהנוזל נספג בפילטר ואינו נסחט ויוצא החוצה.

ולגבי מוליד ריח, כותב הרב כי כיון שלמעשה אין איסור מוליד ריח במאכלים, כמבואר בשוייע בסי' תקי"א סעי' ד' ובחזו"ע יו"ט עמ' מב' ובשש"כ פי"א סעי' מ' שכל מוליד בבגד מטרתו שיהיה ריח טוב בבגד ובזה יש איסור מוליד, אבל בפילטר אין המטרה שיהיה ריח בפילטר החוצה שהרי זו כמות מועטת, אלא שלצורך העישון שירגיש טעם מנטה בעישון ודומה לנתינת טיפות ריח באבקת טבק שהתיר בחזו"ע יו"ט עמ' מב' - ואם כן זהו בדיוק כאוכל שהרי העישון גם מותר משום אוכל נפש ולכן נראה שמותר לעשות כן ביום טוב, ואין לאסור מטעם שהפילטר העשוי מספוג הוא כבגד, כיון שהוא משמש לאכילה להניחו בפיו כדי לשאוף את העשן והוא כמאכל ולא כבגד.

עישון נרגילה ביום טוב

שאלה: האם מותר לעשן נרגילה ביום טוב?

תשובה: מותר לעשן ביום טוב בנרגילה אף שהטבק נשרה במים ובמגעו הראשון גורם לכיבוי הגחלים, אין חשש בזה, כיון שהכיבוי חשוב לצורך אוכל נפש.