דיני עישון ביום טוב: האם מותר לעשן סיגריה בטעמים ומה הדין לעשן נרגילה?

הפוסק הגאון רבי בנימין חותה נדרש על-ידי גולשי 'כיכר השבת' לשתי שאלות בנושא עישון ביום טוב - האחת: האם מותר לשען סיגריה בטעמים בחג - לאחר שפסק שמעיקר הדין מותר לעשן ביום טוב למי שרגיל בכך, והשניה: האם מותר לעשן נרגילה ביום טוב?

הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים. בעקבות פסיקתו כי מעיקר הדין מותר לעשן ביום טוב - רק למי שרגיל בכך, נדרש הרב על-ידי גולשי 'כיכר השבת', לשתי שאלות בנושא העישון ביום טוב, והפנה אותנו לתשובות בספריו שו"ת 'אליבא דהלכתא' ו'כי בא מועד'.

האם מותר לעשן סיגריה בטעמים ולפוצץ את השקיק עם הטעם?

שאלה: המעשן ביום טוב סיגריה שיש בה טעם מנטה בפילטר על ידי שקיק הטמון בפילטר, האם מותר לפוצץ השקיק ביום טוב לצורך הטעם?

תשובה: מותר ביום טוב לפוצץ את שקיק נוזל המנטה המחוברת לפילטר של הסיגריה.

בתשובתו, מרחיב הרב חותה, כי יש בעניין כמה נושאים לדון בהם. הנושא הראשון סחיטה של הפילטר, והנושא השני מוליד ריח בפילטר.

לגבי סחיטה, פוסק הרב שאין חשש כיון שהכמות היא קטנה מאוד ואין הפילטר נהיה רטוב, ואפילו אם היה רטוב הרי סחיטה שאין עושים ממנה לכמות מותרת לצורך אוכל נפש כמבואר בשו"ע בסי' תצ"ה סעי' ב' וקל וחומר בזה שהמציאות היא לא כך אלא מעט מהנוזל נספג בפילטר ואינו נסחט ויוצא החוצה.

ולגבי מוליד ריח, כותב הרב כי כיון שלמעשה אין איסור מוליד ריח במאכלים, כמבואר בשוייע בסי' תקי"א סעי' ד' ובחזו"ע יו"ט עמ' מב' ובשש"כ פי"א סעי' מ' שכל מוליד בבגד מטרתו שיהיה ריח טוב בבגד ובזה יש איסור מוליד, אבל בפילטר אין המטרה שיהיה ריח בפילטר החוצה שהרי זו כמות מועטת, אלא שלצורך העישון שירגיש טעם מנטה בעישון ודומה לנתינת טיפות ריח באבקת טבק שהתיר בחזו"ע יו"ט עמ' מב' - ואם כן זהו בדיוק כאוכל שהרי העישון גם מותר משום אוכל נפש ולכן נראה שמותר לעשות כן ביום טוב, ואין לאסור מטעם שהפילטר העשוי מספוג הוא כבגד, כיון שהוא משמש לאכילה להניחו בפיו כדי לשאוף את העשן והוא כמאכל ולא כבגד.

עישון נרגילה ביום טוב

שאלה: האם מותר לעשן נרגילה ביום טוב?

תשובה: מותר לעשן ביום טוב בנרגילה אף שהטבק נשרה במים ובמגעו הראשון גורם לכיבוי הגחלים, אין חשש בזה, כיון שהכיבוי חשוב לצורך אוכל נפש.

4
הדברים תמוהים, שהרי הדבר אסור באיסור דאורייתא מדין פיקוח נפש, בלי קשר ליו"ט. וכך פוסק הגר"א נבנצל.
ה'ישמור
היכא דדשו בו רבים שומר פתאים השם
שחר
וגם הגר"ע יוסף זצ"ל אסר לעשן מפו"ן והוסיף טעמים נוספים והזכיר את דברי הח"ח בליקוטי אמרים שאוסר אף הוא, ובידי מכתב בכתב ידו עם דבריו על עישון. ובפרט שהדבר מצער את מי שבסביבה ונמצא עובר גם על בין אדם לחברו.
מאיר
3
לא מבין את הפסק. אסור לעשן בכלל. גם ביום חול. סכנת נפשות לאדם ולסובבים.
יהודי פשוט
2
במחילה מכבודו. הלכה מפורשת שצריך שווה לכל נפש ובימינו העישון ממש לא שווה לכל נפש. וכן אי אפשר לחלק בין הרגילים לעשן לבין הרגילים שלא. כי ההלכה נקבעת האם זה מצוי או לא והיום זה לא מצוי
מלאך
1
אסור לעשן אף פעם זה מסרטן לעשות ניקוי רעלים להוריד קמח מלח סוכר ולהיות בשימחה לשמוע בנושא את הרב יובל אשרוב
בני צוובנר

