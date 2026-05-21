האם המכה הצבאית שהנחיתו ארה"ב וישראל על איראן הייתה פחות אנושה משחשבו? דיווח דרמטי שמפרסמת הבוקר (חמישי) רשת CNN, מעלה תמונה מדאיגה ולפיה איראן בונה ומשקמת מחדש חלק ניכר מיכולותיה הצבאיות שנפגעו בתקיפות – ובקצב מהיר הרבה יותר מהערכות קהילת המודיעין האמריקנית.

על פי ארבעה מקורות אמריקנים שמכירים מקרוב את דוחות המודיעין העדכניים, איראן מנצלת את הפסקת האש וכבר הספיקה לחדש חלק מקווי הייצור של הכטב"מים שלה.

בנוסף, היא פועלת להחזרת יכולות צבאיות קריטיות כגון החלפת אתרי שיגור טילים, משגרים וקיבולת ייצור של מערכות נשק מרכזיות שנהרסו במהלך מבצע "שאגת הארי".

המודיעין מעריך כי בתוך כחצי שנה בלבד, איראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הכטב"מים ההתקפי שלה.

"האיראנים עלו על כל לוחות הזמנים שהיו לקהילת המודיעין לגבי שיקום", הודה אחד הגורמים האמריקנים. קצב השיקום המהיר מתאפשר, לפי הדיווח, הודות לשילוב של גורמים: ראשית, נראה כי היקף הנזק האמיתי שגרמו ארה"ב וישראל היה קטן משקיוו שתי המדינות. שנית, טהרן זוכה לסיוע משמעותי מבעלות בריתה, רוסיה וסין.

בדיווח נכתב כי בייג'ינג ממשיכה לספק לאיראן רכיבים חיוניים לבניית טילים, חרף המצור האמריקני - טענה שאושרה לאחרונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון ל"60 דקות", אך הוכחשה על ידי סין.

הערכות המודיעין החדשות עומדות בסתירה מוחלטת להצהרותיהם הפומביות של בכירי הצבא האמריקני. רק השבוע, במהלך שימוע בקונגרס, התגאה מפקד פיקוד המרכז (סנטקום) אדמירל בראד קופר, כי המבצע האמריקני "השמיד 90% מבסיס התעשייה הביטחונית שלהם, מה שמבטיח שאיראן לא תוכל להשתקם במשך שנים".

מנגד, גורם מודיעיני הדגיש ל-CNN כי המציאות בשטח שונה בתכלית. לדבריו, חלקים ניכרים מהתעשייה הביטחונית האיראנית נותרו שלמים, והנזק שנגרם עיכב את טהרן במספר חודשים בלבד – ולא למשך שנים.

עוד עולה מהנתונים כי לאיראן נותרו עדיין אלפי כטב"מים (כמחצית מהכוח המקורי שלה), ואחוז גבוה מטילי השיוט שלה להגנת חופים נותר ללא פגע. טילים אלו מהווים "יכולת מפתח" המאפשרת לאיראן להמשיך ולאיים על חופש השיט והסחר במצר הורמוז, שכן ארה"ב נמנעה מלמקד את תקיפותיה בנכסים צבאיים חופיים, גם כשפגעה בספינות חיל הים האיראני.

השיקום האיראני המהיר, ובפרט שדרוג מערך הכטב"מים, מדיר שינה מעיניהן של מדינות המפרץ החוששות מחזרה למעגל הלחימה. במקביל, במערכת הביטחון הישראלית מגדירים את הימים הקרובים כ"צומת אסטרטגי" שיכריע את המשך המערכה, בהמתנה להחלטותיו של הנשיא דונלד טראמפ.

על רקע המתיחות, קיימו השבוע טראמפ ונתניהו "שיחה קשה", שבמרכזה עמדה טיוטת פשרה חדשה שמנסות לקדם מספר מדינות ערביות ומוסלמיות במטרה למנוע את חידוש האש.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה אתמול כי ארה"ב העבירה דרך פקיסטן הצעה מחודשת שאיראן בוחנת כעת. עם זאת, טראמפ מיהר להבהיר: "אני נותן לאיראן כמה ימים, הם חייבים לקבל את התשובה הנכונה".

בצל חוסר הוודאות הדיפלומטי, צה"ל וצבא ארה"ב אינם לוקחים סיכונים ומכינים תוכניות מבצעיות חדשות.

בחדשות 12 דווח כי בצה"ל, בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר, שוקדים על ההיערכות לתרחיש של חידוש הלחימה. כמו כן, נמסר כי צה"ל פרס מחדש את מערכות ההגנה האווירית ברחבי הארץ באופן משופר, לאחר שהפיק לקחים מהסבב הקודם.