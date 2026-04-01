שר הביטחון ביקר בזירת הפגיעה בבני ברק יחד עם ח"כ גפני וראש העיר • מסר ברכת חג לחיילים ולעם ישראל • 'הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים'

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) בזירת הפגיעה בבני ברק, שם נפגעו 14 בני אדם מטיל בליסטי איראני שפגע ישירות ב. את הביקור ערך השר לצד ח"כ משה גפני, ראש העיר בני ברק חנוך זייברט ומפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר.

כזכור, בפגיעה הקשה שאירעה בשעות הבוקר המוקדמות נפצעה ילדה בת 11 באורח אנוש, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נוספים נפגעו מהדף ומרסיסים. הטיל המתפצל שנורה מעומק השטח האיראני הותיר אחריו זירת הרס כבדה בלב העיר החרדית.

ברכת חג וקריאה לשמירה על ההנחיות

בדבריו בזירה, מסר שר הביטחון ברכת חג לחיילי צה"ל ולכלל עם ישראל. "אני רוצה מכאן, בשם כולנו, למסור ברכת חג שמח ותודה גדולה לחיילי צה"ל הגיבורים שנלחמים באוויר, בים וביבשה", אמר . "אני פוגש אותם בלבנון, בעזה ובסוריה ופוגש את הטייסים לפני ואחרי שהם טסים לאיראן ולכל מקום, אני רואה מחויבות להגן על שלומם של אזרחי ישראל".

השר הדגיש: "אין עם בעולם שיש לו חיילים גיבורים כאלה. כל העם צריך לחבק אותם, לחזק אותם". יחד עם זאת, הוא קרא לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף: "אני רוצה לאחל לכולם חג שמח ולבקש להקפיד על הנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים ונותנות לצה"ל להמשיך ולהכות באויבים".

מסר מיוחד למשפחות החיילים

בחלק השני של דבריו, פנה שר הביטחון במסר מיוחד למשפחות חיילי ומפקדי צה"ל הפרוסים בכל גבולות ישראל. "אני פונה מכאן לאמהות, לאבות, לרעיות ולבני המשפחה של חיילי ומפקדי צה"ל הפרוסים בכל גבולות ישראל", אמר. "נערכנו לערב החג בכדי לתת את המענה הטוב ביותר לכל אחד מחיילנו, בכל אחת מהגזרות".

כ"ץ הוסיף: "רובם לא חוגגים איתכם את החג. היו גאים בהם. הם פועלים במסירות, בנחישות ובאחריות למען ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה גם בחג הזה". השר פנה גם לילדי ישראל במסר מיוחד: "ילדים יקרים, חלק מהאבות והאמהות שלכם לא נמצאים איתכם בערב החג. דעו שהם שומרים עליכם. הם דור של אריות, גיבורים וגיבורות".

הקשר לאירועי השבוע

הביקור בזירת הפגיעה בבני ברק מגיע על רקע שבוע מתיחות ביטחונית חריפה. בימים האחרונים נרשמו מספר זירות נפילה ברחבי הארץ, כאשר איראן ממשיכה לשגר טילים בליסטיים לעבר שטח ישראל. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הזהיר מפני אפשרות שאיראן וחזבאללה יירו לעבר ישראל גם במהלך חג הפסח.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בזירות השונות. שר הביטחון חשף לאחרונה את התוכנית האסטרטגית המלאה למערכה בלבנון, לפיה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון ויאסור על למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון לחזור דרומית לליטני.

כ"ץ סיכם את דבריו בהדגשה: "אני יכול לומר לכם מה שאני אומר בכל מקום: יש לנו בני ברית ויש לנו אויבים ויש לנו ידידים, אבל אנחנו סומכים רק על שני דברים - על צור ישראל ועל צבא ההגנה לישראל, אלה הדברים שאנחנו סומכים עליהם ובשמם נלחמים ונילחם".

11
אנחנו סומכים על משהו אחד בלבד ! רק על אלוקים שהוא צור ישראל !!!!
צבי
רק על אחד,כי שלא אחד בלבד..
משה
10
בעבר היו שסמכו רק על צבא הגנה לישראל ואחרי השביעי באוקטובר היטיב שר הביטחון לומר שהוא סומך "גם" על צור ישראל... טיפש מטופש , האם אתה רוצה חלילה שהקב"ה יראה לך בחוש ש"אין עוד מלבדו" ?! מתי יפול האסימון ? אנו סומכים רק על "אין עוד מלבדו" בלבד !!!! והצבא צריך לדעת את מקומו שהוא השליח הטוב של הקב"ה , ומ
עם ישראל חי
9
יישר כוח לשר שהגיע לחזק הלב עם הפצועים ועם האמהות של החיילים הצדיקים שלנו
טל
8
ברכה והצלחה לכל העוסקים במלאכת הביטחון שנזכה לחג של שמחה וניצחון
שמאי
7
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע עם ישראל כולו בתפילה ובאמירת תהילים להצלחת חיילי צה״ל פרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון לשמירה על כולם
דוד
6
מי שהעה במרחב מוגן היה צריך להינצל, זאת לא הייתה פצצה גדולה.
רענן
5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
רק הקדוש ברוך הוא רק רבון כל העולמים רק הוא
יוסף
3
להכות ביד חזקה להשמיד כל מנהיג טרור לחסל כל מפקד למחוק את כל מערכות הירי להפוך את כל בסיסי האויב לאפר ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים יוסר לנצח
איתן
2
יצא בשלום...
חיים

