שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) בזירת הפגיעה בבני ברק, שם נפגעו 14 בני אדם מטיל בליסטי איראני שפגע ישירות בעיר התורה. את הביקור ערך השר לצד ח"כ משה גפני, ראש העיר בני ברק חנוך זייברט ומפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר.

כזכור, בפגיעה הקשה שאירעה בשעות הבוקר המוקדמות נפצעה ילדה בת 11 באורח אנוש, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נוספים נפגעו מהדף ומרסיסים. הטיל המתפצל שנורה מעומק השטח האיראני הותיר אחריו זירת הרס כבדה בלב העיר החרדית.

בדבריו בזירה, מסר שר הביטחון ברכת חג לחיילי צה"ל ולכלל עם ישראל. "אני רוצה מכאן, בשם כולנו, למסור ברכת חג שמח ותודה גדולה לחיילי צה"ל הגיבורים שנלחמים באוויר, בים וביבשה", אמר כ"ץ. "אני פוגש אותם בלבנון, בעזה ובסוריה ופוגש את הטייסים לפני ואחרי שהם טסים לאיראן ולכל מקום, אני רואה מחויבות להגן על שלומם של אזרחי ישראל". השר הדגיש: "אין עם בעולם שיש לו חיילים גיבורים כאלה. כל העם צריך לחבק אותם, לחזק אותם". יחד עם זאת, הוא קרא לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף: "אני רוצה לאחל לכולם חג שמח ולבקש להקפיד על הנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים ונותנות לצה"ל להמשיך ולהכות באויבים".

מסר מיוחד למשפחות החיילים

בחלק השני של דבריו, פנה שר הביטחון במסר מיוחד למשפחות חיילי ומפקדי צה"ל הפרוסים בכל גבולות ישראל. "אני פונה מכאן לאמהות, לאבות, לרעיות ולבני המשפחה של חיילי ומפקדי צה"ל הפרוסים בכל גבולות ישראל", אמר. "נערכנו לערב החג בכדי לתת את המענה הטוב ביותר לכל אחד מחיילנו, בכל אחת מהגזרות".

כ"ץ הוסיף: "רובם לא חוגגים איתכם את החג. היו גאים בהם. הם פועלים במסירות, בנחישות ובאחריות למען ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה גם בחג הזה". השר פנה גם לילדי ישראל במסר מיוחד: "ילדים יקרים, חלק מהאבות והאמהות שלכם לא נמצאים איתכם בערב החג. דעו שהם שומרים עליכם. הם דור של אריות, גיבורים וגיבורות".

הקשר לאירועי השבוע

הביקור בזירת הפגיעה בבני ברק מגיע על רקע שבוע מתיחות ביטחונית חריפה. בימים האחרונים נרשמו מספר זירות נפילה ברחבי הארץ, כאשר איראן ממשיכה לשגר טילים בליסטיים לעבר שטח ישראל. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הזהיר מפני אפשרות שאיראן וחזבאללה יירו לעבר ישראל גם במהלך חג הפסח.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בזירות השונות. שר הביטחון חשף לאחרונה את התוכנית האסטרטגית המלאה למערכה בלבנון, לפיה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון ויאסור על למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון לחזור דרומית לליטני.

כ"ץ סיכם את דבריו בהדגשה: "אני יכול לומר לכם מה שאני אומר בכל מקום: יש לנו בני ברית ויש לנו אויבים ויש לנו ידידים, אבל אנחנו סומכים רק על שני דברים - על צור ישראל ועל צבא ההגנה לישראל, אלה הדברים שאנחנו סומכים עליהם ובשמם נלחמים ונילחם".