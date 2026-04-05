מהמרכז הרפואי שיבא תל השומר נמסר הבוקר (ראשון) כי חל שיפור במצבה של הילדה שנפצעה באורח אנוש בפגיעת הטיל האיראני בבני ברק בערב החג. מצבה הרפואי מוגדר כעת כקשה, לאחר שבימים הראשונים הוגדר כאנוש.

מבית החולים נמסר כי הילדה מורדמת ומונשמת ומטופלת במחלקת טיפול נמרץ, ועדיין נשקפת סכנה לחייה. הצוותים הרפואיים ממשיכים במאמצים להציל את חייה ולשפר את מצבה.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתה השלימה של נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל.

כזכור, בעקבות הפגיעה הקשה פנו גדולי ישראל ומזכי הרבים בקריאות נרגשות לציבור להתפלל על הילדה נסיה בת הילה. מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי פנה בתחינה: "הבת של גיסי נסיה בת הילה נפצעה קשה - תתחזקו ותתפללו לרפואתה".

מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06

גם הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פנה בקריאה דומה והבהיר כי בזכות התפילות של עם ישראל חל שיפור במצבה. הרב כהן סיפר כי הילדה נותקה ממכשיר האקמו והלב חזר לפעול לבד, בחסדי שמים.