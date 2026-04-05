מהמרכז הרפואי שיבא תל השומר נמסר הבוקר (ראשון) כי חל שיפור במצבה של הילדה שנפצעה באורח אנוש בפגיעת הטיל האיראני בבני ברק בערב החג. מצבה הרפואי מוגדר כעת כקשה, לאחר שבימים הראשונים הוגדר כאנוש.
מבית החולים נמסר כי הילדה מורדמת ומונשמת ומטופלת במחלקת טיפול נמרץ, ועדיין נשקפת סכנה לחייה. הצוותים הרפואיים ממשיכים במאמצים להציל את חייה ולשפר את מצבה.
הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתה השלימה של נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל.
כזכור, בעקבות הפגיעה הקשה פנו גדולי ישראל ומזכי הרבים בקריאות נרגשות לציבור להתפלל על הילדה נסיה בת הילה. מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי פנה בתחינה: "הבת של גיסי נסיה בת הילה נפצעה קשה - תתחזקו ותתפללו לרפואתה".
גם הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פנה בקריאה דומה והבהיר כי בזכות התפילות של עם ישראל חל שיפור במצבה. הרב כהן סיפר כי הילדה נותקה ממכשיר האקמו והלב חזר לפעול לבד, בחסדי שמים.
הפגיעה אירעה בשעות הבוקר המוקדמות של ערב החג, כאשר טיל בליסטי מתפצל ששוגר מעומק השטח האיראני פגע ישירות בעיר התורה בני ברק. בסך הכל נפגעו 14 בני אדם, בהם הילדה שנפצעה באורח אנוש, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נוספים שנפגעו מהדף ומרסיסים.
פראמדיק מד"א יששכר וייס תיאר את המראות הקשים בזירה: "הגענו למקום וראינו הרס רב. ילדה עם חבלות קשות בגפיים מרסיסי המצרר הייתה במקום". הטיל האיראני היה מסוג מתפצל - נשק שנועד להפצה רחבה של רסיסים קטלניים באזור הפגיעה.
