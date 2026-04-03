כיכר השבת
נפגעה מהטיל בבני ברק

הרב מיכאל לסרי מתחנן: "תתפללו לרפואתה של נסיה בת הילה" | צפו

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי בקריאה נרגשת לרפואת הילדה בת ה-11 שנפצעה מפגיעת הטיל האיראני בבני ברק: "הבת של גיסי נסיה בת הילה נפצעה קשה - תתחזקו ותתפללו לרפואתה" | צפו (חרדים)

הזעקה של הרב מיכאל לסרי
נסיה בת הילה - לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל (צילום: באדיבות המשפחה)

מוקדם יותר, גם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פנה בתחינה להתפלל על הילדה נסיה בת הילה שנפצעה מהטיל האיראני ב, ובחסדי שמים מצבה השתפר.

הרב יגאל כהן סיפר כי בזכות התפילות של עם ישראל, הילדה נותקה ממכשיר האקמו והלב חזר לפעול לבד, בחסדי שמים.

התפללו עכשיו לרפואתה של הילדה נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל.

16
בעזרת השם אני יקבל על עצמי תוספת שבת
יוסף חיים נעים
15
הן אל כביר לא ימאס תפילת רבים. בזכות לימוד התורה של תשב"ר נזכה לבשורות טובות. הלב עם המשפחה והרב לסרי היקר שמחזק תמיד את כולנו. רפואה שלמה
בני ברקי
14
בזכות הצדיקים ובזכות רבי שמעון בר יוחאי שתצא מזה כמו חדשה. ה' יצליח ידי הרופאים. בשורות טובות וישועות, אמן!
מיכל
13
טאטע שבשמיים, תושיע את בתך הקטנה נסיה בת הילה ברחמים גדולים תאיר לה אור של רפואה וחיים טובים במהרה"
מנדל
12
נסיה בת הילה כל עם ישראל מתפללים עלייך בדמעות רפואה שלימה ומהירה אמן, בעזרת השם עוד נשמע בשורות טובות
ניסני
11
תדמיין שזו הילדה שלך… שוכבת עכשיו ונלחמת על החיים 💔 זו המציאות של נסיה בת הילה. אל תמשיך לגלול. תעצור. תתפלל. זה הרגע שלך להציל חיים
סלומון
10
נסיה אוהבים אותך את חזקה
♥️♥️♥️♥️
9
נסיה בת תהילה הוא אומר!
משה
8
קוראים תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב ומתפללים לרפואה שלמה של נסיה בת הילה. התחזקו בתפילה יחד עם כל עם ישראל ונזכה לראותה בריאה ושמחה במהרה
דוד
7
אומרת עכשיו כמה פרקי תהילים לרפואתה השלימה בקרוב בעז"ה!!
נעמה

