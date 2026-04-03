הרב מיכאל לסרי מתחנן: "תתפללו לרפואתה של נסיה בת הילה" | צפו

הזעקה של הרב מיכאל לסרי
מוקדם יותר, גם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פנה בתחינה להתפלל על הילדה נסיה בת הילה שנפצעה מהטיל האיראני בבני ברק, ובחסדי שמים מצבה השתפר.
קריאת הרב יגאל כהן על הילדה נסיה בת הילה
הרב יגאל כהן סיפר כי בזכות התפילות של עם ישראל, הילדה נותקה ממכשיר האקמו והלב חזר לפעול לבד, בחסדי שמים.
התפללו עכשיו לרפואתה של הילדה נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל.
