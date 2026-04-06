מטח טילים בליסטיים ששוגר הבוקר (רביעי) ישירות מעומק השטח האיראני הותיר אחריו תמונת מצב קשה במיוחד במרכז הארץ: 27 זירות נפילה שונות, פגיעה ישירה בבניין מגורים ברמת גן, ונפגע במצב בינוני שפונה לבית החולים. המתקפה האיראנית, שכללה שימוש בטילי מצרר מתקדמים, מסמנת עליית מדרגה משמעותית באיום על העורף הישראלי.

על פי הנתונים שנמסרו ממד"א, הטיל האיראני פגע ישירות בבניין מגורים ברמת גן וגרם להרס כבד בקומה השלישית. גבר כבן 44 שהתהלך בסמוך לבניין שנפגע נחבל באורח בינוני ופונה בדחיפות לבית החולים בניידת טיפול נמרץ. מעצמת הפגיעה, סלון הדירה נחרב כליל, והמראות מהזירה מעידים על כוח ההרס העצום של הנשק האיראני.

27 מוקדי נפילה במרכז הארץ מוג'תבא חמינאי נפצע קשה בתקיפה • מרד בצמרת האיראנית דוד הכהן וב. ניסני | 12:58 ארבעת הלכודים חולצו ללא רוח חיים מההריסות דניאל הרץ | 13:03 תמונת המצב שמתגלה במרכז הארץ מדאיגה במיוחד. במד"א מעדכנים על 27 זירות נפילה שונות שזוהו במרכז הארץ, כתוצאה משימוש איראני בראש קרב מסוג מצרר - נשק שנועד להפצה רחבה של רסיסים קטלניים באזור הפגיעה. הנפילות תועדו בגבעתיים, בבני ברק ובתל אביב, לצד נפילה בשטח פתוח בסמוך למחלף קסם. השימוש בטילי מצרר מהווה שינוי טקטי משמעותי במתקפות האיראניות. בעוד שבעבר התמקדו התקיפות בנקודות ספציפיות, הפעם בחרה איראן בנשק שמיועד לזרוע הרס בשטח רחב ככל האפשר, תוך פגיעה באוכלוסייה אזרחית בלב מרכזי ערים.

סריקות בית-בית תחת איום מתמשך

עשרות אמבולנסים וכוננים הוזנקו לזירות השונות ברחבי המרכז. הצוותים הרפואיים מבצעים סריקות מקיפות "בית-בית" בקומות העליונות של המבנים שנפגעו, במטרה לוודא שאין לכודים או נפגעים נוספים תחת ההריסות הרבות שנגרמו מעוצמת הפיצוצים. כוחות ההצלה פועלים תחת לחץ זמן ותוך חשש מתמיד לנפילות נוספות.

המתקפה האיראנית בצהרי היום מציבה את מערכות ההגנה האווירית ואת שירותי החירום בפני אתגר לוגיסטי ומבצעי אדיר. הציבור נקרא להישאר במרחבים המוגנים עד להודעה חדשה, בעוד כוחות הביטחון ממשיכים לעקוב אחר התפתחויות נוספות מכיוון איראן.

זוהי עליית מדרגה משמעותית במלחמה, כאשר העורף הישראלי נמצא כעת תחת איום ישיר, מדויק ואכזרי מתמיד. המציאות החדשה מחייבת ערנות מרבית והיענות מלאה להנחיות פיקוד העורף.

מעיריית בני ברק נמסר כי במהלך המטח האחרון נפילת רסיסים במספר מוקדים בעיר ללא נפגעים ב''ה ועם נזק לרכוש בלבד.

"יש להימנע מלהתקהל באזורי נפילה כפי הנחיות פקע''ר ובהתאם להוראת רבני העיר - בנוסף, להתרחק מכל שבר יירוט ולעדכן את כוחות הבטחון בכל מקרה שכזה"

בתוך כך, מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 13:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון, על אישה שנפלה לתעלה בעומק של כ-4 מטר בצד הדרך כשחיפשה מרחב מוגן במהלך אזעקה בכביש 20 סמוך למחלף המעפילים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון, אישה כבת 50 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים תחתונות. טל

פראמדיק מד"א מוחמד חאזם, סיפר:

"קיבלנו דיווח על אישה שנפלה מגובה של כ-4 מטר כשחיפשה מרחב מוגן. האישה שכבה בתוך התעלה כשהיא בהכרה וסובלת מחבלות בגפיים תחתונות. הוצאנו אותה מהתעלה, העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותה לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".