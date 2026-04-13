בבית צנוע בירושלים, מתנהל מאבק שקט ומתמשך על חיים. לפני שלושה חודשים נולדו תאומים למשפחה ברוכת ילדים, ומאז השתנתה מציאות החיים במשפחה מן הקצה אל הקצה. שני התינוקות נולדו עם חך שסוע ושפתיים חתוכות, מצב רפואי מורכב הדורש השגחה צמודה לכל אורך היממה.

"הילדים האלה צריכים השגחה כל היום וכל הלילה להחזיק אותם, להשכיב אותם בצורה מיוחדת", מסביר העסקן ר' שלמה פרקוביץ', המכיר את המשפחה מקרוב. כל פעולה שנראית טבעית למשפחות אחרות, הפכה לאתגר מורכב ומתיש. ההורים כמעט שלא ישנים, נאלצים להיות ערניים כל הזמן כדי לוודא שהתינוקות נושמים כראוי ולא חונקים.

למרות המצב הקשה, יש תקווה. הרופאים זיהו פתרון: יש אפשרות להציל אותם על ידי סדרת ניתוחים מתקנים מתקדמים בחו"ל, ולשנות את גורלם של התאומים הרכים, חזקי ומיילך, ולהעניק להם את האפשרות לאכול, לדבר ולהתפתח ככל הילדים.

אבל, כדי לבצע את הניתוחים היקרים, בעלות של 100,000 דולר, המשפחה צריכה לגייס, אחרי השתתפות קופ"ח, סכום של 80,000$ - סכום שאין להם מאיפה להביא. המצב הכלכלי של המשפחה קשה ממילא, ואין להם את האפשרות להביא סכום עתק.

אם לא יצליחו לגייס בטווח הזמן המיידי את הסכום – התאומים הרכים יאבדו את האפשרות לעבור את הניתוח הגורלי, שיקבע האם יזכו לחיות חיים רגילים, כמו כל הילדים. האם יצליחו לדבר כמו שצריך, לאכול כמו שצריך, והמשפחה כולה תחזור לשגרת החיים הרגילה.

בידינו הדבר. אם כל אחד מאיתנו יתגייס ויתרום כמיטב יכולתו, נוכל להציל את חיי הילדים הרכים, ולאפשר לחזקי ולמיילך לחיות חיים רגילים. בדיוק כמו הילדים של כולנו.

אל מול המראה הקשה של החיך השסוע של התאומים הרכים, תינוקות שלא טעמו טעם חטא, לא נוכל לעמוד מנגד.

