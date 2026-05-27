מרת חנה כהן ע"ה נפטרה אחרי חודשיים של התמודדות עם המחלה

ברוך דיין האמת: אסון כבד ובלתי נתפס נחת על משפחת כהן. מרת חנה כהן ע"ה, אמא מסורה ואוהבת לשישה ילדים רכים, מרובע ג' באשדוד, הלכה לעולמה בטרם עת, כשהיא משאירה אחריה חלל עצום, שבר עמוק ויתומים קטנים שאיבדו את עולמם.

המהירות שבה הכתה הטרגדיה קשה מנשוא. רק לפני חודשיים קצרים התגלתה אצל חנה ע"ה המחלה הנוראה. מהרגע שבו הגיעה הבשורה המרה, ההידרדרות הייתה מהירה ואכזרית, ועד מהרה – הכל הפך להיסטוריה כואבת. היא נקטפה מתוך בית שוקק חיים, מותירה את משפחתה המומים וכואבים.

השבר בבית משפחת כהן בלתי נתפס. חנה ע"ה הותירה אחריה שישה יתומים רכים. הילד הגדול עדיין לפני בר מצווה. הילדה הקטנה, תינוקת רכה בת שנתיים בלבד, עדיין לא מבינה שאמא לא תחזור.

אבי המשפחה, האלמן הרה"ג ר' שמואל כהן, הוא תלמיד חכם מופלג, אברך יקר ושקדן המשמש גם כראש כולל, ושוקע כל כולו בעולמה של תורה. חנה ע"ה הייתה עמוד התווך של הבית במובן המלא של המילה. היא לא רק גידלה את הילדים, בישלה ודאגה לכל מחסורם הפיזי והנפשי, אלא גם החזיקה את הבית כולו מבחינה מעשית וכלכלית.

מקורבי המשפחה מתארים מצב של חוסר אונים מוחלט: "האבא שקוע כל כך בלימוד, עד שברמת הרעיון – אין לו אפילו מושג מה קורה בחשבון הבנק. היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל ללמוד ברוגע. עכשיו, כשחנה איננה, הבית נותר ללא קברניט".

האלמן והיתומים הצעירים זקוקים כעת לעזרה דחופה. מעבר לאבל הכבד והטראומה העצומה, הם ניצבים בפני סכנה של קריסה כלכלית מיידית. הקמפיין שנפתח נועד להבטיח את קיומם היומיומי של ששת היתומים. גם אם אי אפשר להחזיר להם את אמא, חובתנו לדאוג שלפחות לא יחסר להם אוכל, בגד, צרכים בסיסיים, ויציבות כלכלית שתאפשר להם להשתקם ולגדול בכבוד.

