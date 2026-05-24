השבעה בבית משפחת דוידזון שקטה מאוד. מה אפשר לומר לילדים שהקן החמים והשקט בו גדלו בנחת ובשמחה, התפרק לפתע פתאום, ורוח סערה גדולה מאיימת לפזר אותם לכל עבר?

אבי המשפחה, הרב שלמה זלמן שיחי', החל להחלים מהפציעה הקשה. הוא כבר יצא מכלל סכנה ב"ה, ומסוגל להתנהל ולדבר. הוא עדיין מרותק לכסא גלגלים, וזקוק לעבור ניתוחים משלימים לפני שישוב לאיתנו הראשון.

"הוא יתחזק, זה ברור", אומר אחד מבני המשפחה, "נפל עליו אסון נורא, כפול ומכופל, אבל אין לו ברירה. יש לו ילדים רכים, שהוא היחיד שנשאר בעולמם, הוא מבין את המשא הכבד המונח על כתפיו, ומתכוון להילחם כמו אריה כדי להציל את הבית שלו".

האמא, מרת אילה ע"ה, נהרגה בתאונה המחרידה, יחד עם בנה התינוק הרך אבינועם מאיר, שהיה כבן חודש בפטירתו. ההורים והתינוק נפצעו בתאונה קשה שאירעה ביום שישי ערב שבת פרשת 'במדבר', בעת שהיו בדרך לבית ההחלמה, אליו נסעו האם והתינוק, כדי לנוח ולאגור כוחות. התינוק הקטנטן נהרג במקום, ואילו ההורים הובהלו לבית החולים כשהם מחוסרי הכרה.

במשך שבוע הם נלחמו על חייהם. מצבו של האב הלך והשתפר ואילו מצבה שם האם הלך והחמיר. כעבור שבוע אירעו במקביל שני אירועים דרמטיים. הרופאים נאלצו לקבוע את מותה של האם, ובאותם רגעים ממש התעורר האב ושב להכרה, כדי לקבל את הבשורה הקשה על כך ששכל את בנו ואת רעייתו כאחד.

בבית נותרו הילדים, חמישה במספר. הם קיבלו את הבשורה המרה על פטירת האם ואת הבשורה המשמחת על שובו של האב להכרה, בבת אחת. אבל ויגון, שמחה והתרגשת, אלו נכרכו יחד. מציאות חייהם השתנתה באחת. מבית שמח ומושלם, הם נפלו לאבל נורא, יתמות ושכול, אובדן של אם ואח מתוק ואהוב, וגם האב נותר פגוע בגוף, כשהתקווה היא שבעז"ה יוכל לשוב באופן מלא לאיתנו הראשון, לאחר תקופת שיקום.

"הם פשוט מרוסקים. זה היה מטלטל לראות את הילד הגדול עומד בהלוויה בכזאת בגרות, כשהוא מבין שבעצם העול נפל על הכתפיים שלו, לפחות בשבוע הראשון כשגם האב היה בלי הכרה, הוא היה זה שאסף את האחים ודאג להם. הוא זה ששימש כנציג שלהם ואמר את הקדיש בהלוויה, כשאביו יושב לצדו על כסא הגלגלים, אוסף כוחות על אנושיים כדי לחזק את בנו ולתת לו כתף.

"דבר אחד ברור, הם שואבים חיזוק רב מהתגובות העוטפות שהם מקבלים מהציבור. בכזה מצב שבו הם נמצאים, הדבר היחיד שיכול לחזק אותם, זאת התמיכה והאהבה שהם מקבלים מכל עם ישראל. אנשים נרתמים ותורמים להם, כדי שיוכלו לשקם את הבית, לממן את האבזור המתאים עבור האב שבשלב זה יצטרך הרבה מאוד עזרה כדי לתפקד ביומיום. הם צריכים עזרה בניהול השוטף של הבית, עם ישראל עומד לצידם, כולנו מושטים יד ונותנים להם תמיכה כספית ולבבית, רק ככה נוכל להציל את המשפחה הזאת מסכנת פירוק חלילה".

