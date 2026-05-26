הגר"י זילברשטיין: "ישנם היום גר צדק וגיורת, אין להם כלום!" | צילום: צילום: באדיבות המצלם

הגר"י זילברשטיין: "ישנם היום גר צדק וגיורת, אין להם כלום!" - צילום: באדיבות המצלם

קריאה מיוחדת ויוצאת דופן פורסמה ממעונו של הגר"י זילברשטיין, אשר יצא מגדרו כדי לגייס תמיכה עבור זוג גרי צדק הלומדים בישיבת 'מאורות התורה' בטלז סטון. השניים, שעזבו את משפחותיהם ועלו לארץ ישראל כדי להסתפח בעם ישראל, עומדים בימים אלו לקראת נישואיהם, אולם נותרו ללא כל עורף משפחתי או יכולת כלכלית בסיסית.

מפרטי המקרה עולה כי בני הזוג מתמודדים עם מחסור מוחלט לקראת הקמת ביתם. מאז בואם הם מתגוררים במוסדות הישיבה ונסמכים על הכלכלה המקומית. כעת, עם ההכנות לחתונה שתיערך במתכונת מצומצמת, התעורר צורך דחוף ברכישת ציוד מינימלי להקמת הבית, החל מריהוט ומוצרי חשמל בסיסיים, לצד כיסוי הוצאות החתונה עצמה, המסתכמות באלפי שקלים.

לנוכח המצב המורכב, נכנסו אנשי החסד המלווים את הגרים ודאגו להם עד כה, למעונו של הגר"י זילברשטיין ושאלו את עצתו כיצד ניתן לסייע בכיסוי הוצאות החתונה ובמענק לגרי הצדק שיוכלו להתבסס בתחילת חייהם המשותפים בצורה בריאה וטובה.

לאחר מחשבה החליט הגר"י זילברשטיין לפרסם פניה אישית ונדירה לציבור הרחב. בתיעוד שפורסם, נשמע הגר"י זילברשטיין עמוד ההוראה אומר: "אני פונה בזה לאחי היקרים. ישנם היום גר צדק וגיורת מישיבת מאורות התורה בטלז סטון, אין להם כלום והם זקוקים לעזרה. דעו לכם יקיריי, הקדוש ברוך הוא ישלם עבור זה תשלום ללא די. אני מבקש מאחי שיעזרו להם והשכר הוא עצום".

ש תיעוד קורע לב: הילד הקטן אומר קדיש בהלוויית אביו זצ"ל אסף מגידו | מקודם

בהמשך דבריו הצביע הגר"י זילברשטיין על הזכות המיוחדת העומדת לתורמים: "מי שכעת משתתף בדברים האלה לשלם להם שכר שיהיה להם להתבסס, מקיימים שתי מצוות עשה דאורייתא, ואהבתם את הגר ואהבתם את הגיורת. שכרכם עד לשמיים ואשרי חלקכם. מדבר באהבה אחיכם יצחק זילברשטיין".

בעקבות הדברים, הודיעו ב'קופת העיר' על פתיחת קרן מיוחדת שמספרה 5872, וקראו לציבור הרחב להיענות לקריאתו של הגר"י זילברשטיין בשותפות של 350 שקלים, במטרה לסייע בהקמת ביתם של גרי הצדק ולזכות בברכתו.

לשמח גר וגיורת הקליקו כאן>>>