השבוע החתונה! עוזרים להכניס את גר הצדק מתחת לחופה

במבט מושפל, לא נעים לו לבקש מאיתנו מאומה – איך אין לו ברירה אחרת, יושב גר הצדק יששכר פיש מול המצלמה ומספר: "אני לבד, אין לי משפחה. אפשר לעזור לי להתחתן?". החתונה מתקיימת השבוע, ואין עדיין עבור ההוצאות הבסיסיות.

כאשר לצידו מתיישב האדמו"ר מדינוב, המלווה אותו ותומך בו, הוא מתעודד מעט ומספר כי עלה מברזיל, עבר גיור כאן בארץ, וכעת הוא עומד להתחתן עם גיורת.

האדמו"ר מבקש בשבילו: "הוא מתחתן לבד ואין מי שיעזור לו, רק הקב"ה". והוא, ציווה עלינו לא פחות משלושים ושש פעמים בתורה הק' 'ואהבתם את הגר'.

בהבטחה לתורמים מוסיף האדמו"ר ברכה מיוחדת: "הקב"ה בעצמו יפתח לו כל מילי דמיטב, וכל הברכות הכתובות בתורה. תעזרו שהחתונה תהיה בהרחבה גדולה – ובשמיים יתנו לכם פי אלף ככה בהרחבה, כל מה שאתם צריכים, פי אלף ככה. אמן".

אין לו הורים שיעמדו לצידו, אין לו משפחה שתתמוך בו, ואין לו גב כלכלי להישען עליו. הוא בחר לעזוב את כל עברו כדי להיות יהודי, ועכשיו הוא עומד לפני יום החופה שלו כשהוא חסר כל.

הכלה הגיורת, התגיירה בילדותה וגדלה עם משפחתה בעיר ערד, אך מדובר במשפחה ענייה מאוד שמתמודדת עם קשיים כלכליים יומיומיים ואין ביכולתה לסייע אפילו בהוצאות הבסיסיות של החתונה.

התורה הקדושה ציוותה עלינו שלושים ושש פעמים על אהבת הגר - יותר מכל מצווה אחרת, כי גרים היינו בארץ מצרים, וכעת אנחנו צריכים לעמוד לצידם של גרי הצדק המבקשים את עזרתנו הדחופה כדי להצליח להקים בית נאמן בישראל.

