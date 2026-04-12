"אין קיר, אין כלום, חורבן": הזעקה מלב ההריסות בבני ברק

העשן שהיתמר מעל שמי העיר התורה והחסידות בני ברק בעיצומו של החג לא הותיר מקום לספק. אסון כבד התרחש. שמונים ושתיים משפחות, שרק ערב קודם לכן ישבו בביתן בנחת ובשמחה, מצאו את עצמן עומדות ברחוב באפס מעשה. בתיהן חרבו עליהן מול עיניהן הכלות.

זה התחיל עם שברי ירוט פה ושם, והמשיך בפגיעה של פצצות מצרר, והגיע לכדי פציעות קשות מאוד של חלק מהדיירים. עוד ועוד פגיעות טילים בעיר התורה והחסידות, גרמו לכך שלא פחות מ-82 משפחות חגגו את הפסח מחוץ לבית, במשכנים זמניים, ובחוסר תנאים בסיסי ביותר.

הגאון רבי ישראל מאיר שושן, מגיד מישרים נודע, הגיע לזירות הנפילה בבני ברק וראה את המראות הקשים במו עיניו. המילים שיצאו מפיו משקפות את גודל השבר. "מה נאמר ומה נדבר? אבן מקיר תזעק? אין אבן, אין כלום, חורבן".

הנתונים היבשים מדברים על עשרות משפחות שנותרו ללא קורת גג, אך מאחורי כל מספר מסתתר עולם שלם שקרס. הרב שושן עמד שם מול ההריסות ותיאר את הכאב הבלתי נתפס של משפחה אחת מתוך רבות. "אחים יקרים, רואים את החורבן וההרס. רק לחשוב מה עובר על אבא ואמא עם 14 ילדים".

הטרגדיה מקבלת פנים קטנות ודומעות כאשר הוא ממשיך ומתאר את זעקתה של ילדה רכה שניצבת מול עיי החרבות של ביתה. "הילדה הקטנה רבקי צועקת: 'אמא, איפה הפיג'מה החדשה שקנית לי לפסח?' אין כלום, כלום, כלום".

בעוד שגופי המדינה והרשויות בוחנים את הנזקים לטווח הארוך, המשפחות הללו זקוקות ללחם לאכול ובגד ללבוש כאן ועכשיו. הן נותרו פשוטו כמשמעו בחוסר כל. הרב שושן זועק את זעקתם ופונה ללב של כל אחד ואחד מאיתנו. "אלינו פונים אחינו, אחים יקרים, תעזרו לנו למשפחה הזאת. מה שמס רכוש ייתן עוד ייקח שבועות ארוכים, אבל לעת עתה הם צריכים הכל מכל וכל. לכל ילד, לכל בחור, ולכל אחד מבני המשפחה".

רבני "קופת העיר" נכנסו לעובי הקורה והקימו באופן מיידי קרן חירום מיוחדת. תחת הקריאה "עמו אנוכי בצרה" מתגייסים כעת המוני בית ישראל כדי להבטיח שהמשפחות הללו, האברכים, האמהות והילדים הקטנים, לא יישארו רעבים וחסרי אונים.

הרב שושן מסיים את דבריו הכואבים מזירת האסון בקריאה נרגשת ובהבטחה כבירה לכל מי שייקח חלק בהצלת המשפחות בשעתן הקשה ביותר. "לא נעמוד מנגד, נפתח את הלב שלנו. ואם אנחנו נעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה יגמול איתנו חסד ורחמים, ונזכה בקרוב לשמוע את שופרו של משיח במהרה בימינו אמן".

זה הזמן שלנו לפתוח את הלב ולעשות מעשה. למען שמונים ושתיים משפחות שבוכות כעת על חורבן ביתן.

לסיוע דחוף ל-82 משפחות שביתם נחרב הקליקו כאן>>>